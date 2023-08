Umilință supremă pentru Simona Halep. Deznodământul mult așteptat vine cu o serie de efecte neplăcute pentru fosta campioană de la Roland Garros

Se împlinește aproape un an de zile de când Simona Halep a fost suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat. Lucrurile în cazul sportivei s-au mișcat destul de greu, iar jucătoarea de tenis pare că a ajuns la limita răbdării. Deznodământul o să fie anunțat curând, însă va avea consecințe serioase pentru Simona Halep.

În luna august a anului trecut, Simona Halep devenea protagonista unui scandal de dopaj. Ulterior, în luna mai a anului 2023, ITIA a anunțat că pe numele sportivei a fost adăugat un nou cap de acuzare, în pașaportul ei biologic existând anumite „iregularități”. Acum, jucătoare de tenis se pregătește de verdictul final, însă indiferent de rezultat consecințele o să fie dure pentru Simona Halep.

„Vor să o umilească intenționat”

La finalul lunii iunie au avut loc audierile în cazul Simonei Halep, iar sportiva încă așteaptă verdictul. Deși sentința trebuia să sosească în termen de 10 zile de la încheierea audierilor, de mai bine de 40 de zile Simona Halep așteaptă un răspuns.

În lipsa unui verdict, sportiva nu poate evolua la niciun turneu de tenis profesionist din lume. Astfel, Simona Halep alunecă simțitor în clasamentul WTA. Iar la finalul turneului de la Montreal, care se dispută în această săptămână, jucătoare de tenis va ieși din top 500 WTA.

„Planul lor pare să fie acesta, să o scoată pe Simona din clasamentul WTA. Pare că vor să o umilească intenționat, e pur și simplu o bătaie de joc pentru un fost lider mondial!”, au declarat surse din anturajul Simonei Halep, potrivit gsp.ro.

„Îmi doresc foarte mult să joc din nou”

Deși situația nu arată roz deloc pentru Simona Halep, sportiva încearcă să nu se descurajeze și se pregătește intens pentru momentul în care va intra, din nou, pe teren. În toată această perioadă, Simona Halep s-a antrenat intens și așteaptă deznodământul.

Sportiva și-a susținut nevinovăția din prima zi și speră că verdictul o să fie unul favorabil și că se va putea întoarce în cel mai scurt timp în circuit.

„Îmi doresc foarte mult să joc din nou, pentru că iubesc acest sport și vreau să concurez din nou pentru marile titluri. Am muncit toată viața pentru asta. Am continuat să joc (n.r. – să se antreneze în timpul suspendării), pentru că aveam speranța că acest caz se va rezolva.

Am avut multe întârzieri. Nu a fost ușor să rămân concentrată, dar am făcut tot ce am putut pentru a fi focusată și a lucra cât mai mult posibil. Până acum, tenisul a fost dintotdeauna viața mea. Simt că vreau să joc din nou. Vreau să fiu la fel de puternică precum înainte, chiar mai mult dacă este posibil! Cred cu tărie că, dacă muncesc din greu, pot juca din nou la cel mai înalt nivel”, declara Simona Halep.