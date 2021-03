Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la Observator. ”A fost unul dintre cei mai dificili ani pentru întreaga presă”

Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la pupitrul știrilor de la Antena 1. 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la nivel mondial, pentru renumita jurnalistă era prima zi de Observator 19, la Antena 1.

”A trecut acest an cu o viteză de neimaginat, a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru întreaga presă, cu siguranță, la fel și pentru mine, în ciuda faptului că în 27 de ani de jurnalism am crezut că le-am văzut pe toate. Încă din prima zi de Observator, pe 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la nivel mondial, informațiile veneau din toate direcțiile, oficialii din toate țările și instituțiile comunicau extrem de greoi și nu era mai nimic clar. Orașul se golise și noi alergam după informații pentru cei ascunși în case. Echipa Observator a fost extrem de activă, am muncit cu toții la foc continuu pentru adevăr și pentru informație. Am avut cele mai relevante exclusivități în acest an de pandemie, așa că toată munca a fost pe deplin satisfăcătoare, deși nu a fost ușor deloc. Dar când îți place meseria asta, nu mai simți nici o greutate, nu simți nici cum trec zilele și lunile și anul, iar când vin și rezultate, audiențele care au crescut, satisfacția e și mai mare pentru că din ce în ce mai mulți telespectatori au încredere în Observator și în munca noastră. Tocmai pentru a trage linie cu folos după acest an, am lansat în cadrul Observatorului un serial cu concluziile și lecțiile pe care le-am primit. Este un demers jurnalistic unic, care pune oglinda în față și arată adevărul, greșelile celor care ne conduc, toate stările și situațiile prin care am trecut cu toții în acest an”. a declarat vedeta Antenei 1.

Alessandra Stoicescu, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din România

Cu o carieră de peste 25 de ani în mass-media, Alessandra Stoicescu este unul dintre cei mai experimentați, mai cunoscuți și mai apreciați jurnaliști din România. Timp de 16 ani s-a aflat la pupitrul Observatorului, având în același timp și rolul de Corespondent Special în cazul celor mai importante evenimente externe din acea perioadă: atentatele teroriste din 11 septembrie de la New York, criza economică din 2008, alegerile prezidențiale din SUA, moartea lui Michael Jackson. Începând cu anul 2010 a fost realizator și moderator Antena 3 pentru News Magazine, 100 de minute şi „Q&A”.

În 2011 a înființat Intact Media Academy, școală de media ce își propune să contribuie la formarea viitoarelor generații de jurnaliși de televiziune, având ca bază de pornire experiența celor care fac această meserie în fiecare zi, unii de zeci de ani.

În 2012, Alessandra a început organizarea și moderarea forumurilor Intact Media Group, evenimente care au avut ca idee de bază realizarea unui dialog real între mediul de business și autorități. Ca o continuare firească a acestor forumuri, din 2016 a demarat un proiect menit să sprijine capitalul românesc: catalogul anual “Români care dezvoltă România”, primul catalog care a adus în atenţia publicului numele, activitatea şi performanţele celor mai puternici oameni de afaceri de la noi, personalităţi care, de-a lungul anilor, prin modul în care au activat, au avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea mediului de afaceri şi în promovarea adevăratului capital românesc.