Un artist celebru, sacrificii importante în carieră: “Muncesc cu sânge ca să îmi plătesc ratele”

Este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, însă Fuego a muncit mult pentru a ajunge unde și-a dorit. Artistul a făcut dezvăluiri despre viața sa și a povestit cum reușește în continuare să facă performanță și să se mențină în preferințele publicului.

„Muncesc şi-am muncit cu «sânge» ca să ajung unde sunt acum. Am rate, plătesc taxe şi impozite, am un nume de clădit şi o profesie de continuat. Sunt unul dintre artiştii independenţi din România, asta însemnând că alături de o mică echipă, îmi produc singur toată activitatea, pe propriile forţe, nefiind sprijinit de cineva anume”, a spus Fuego.

„Nu vreau să sune ca şi cum m-aş plânge, dimpotrivă. E un fel de confesiune din spatele cortinei. Cu seriozitate, am reuşit să mă menţin, să fac performanţă şi să uit de greu, de faptul că uneori mi-e rău, mă doare capul sau oasele, sunt dezamăgit, vreau o duminică liberă sau să stau pur şi simplu pe iarbă fără să-mi pese de proiecte”, a mai spus artistul.

Fuego a slăbit 18 kilograme într-un timp record

Fuego a reuşit să slăbească spectaculos într-o perioadă scurtă de timp. Artistul a dat jos nu mai puţin de 18 kilograme într-o lună, iar de atunci stilul de viaţă adoptat arată cu totul altfel.

”Am avut voinţă şi am spus STOP MÂNCĂRII! Nu a fost vreun secret major, nu am făcut intervenţii de nici un fel şi nu am luat alte substanţe. De unul singur, într-o zi, am zis că e prea mult şi că trebuie neapărat să fac ceva în acest sens. Am dat jos 18 kilograme într-o lună şi ceva, iar de atunci încerc să mă menţin. Dacă fac excese şi mănânc noaptea sau adaug şi pâine, mai pun două kilograme, apoi le dau iar jos. Pe scurt, atunci, când am fost dur şi strict, am mâncat mult mai puţin, am renunţat complet la pâine, dulciuri, fructe, cu excepţia celor de pădure şi a merelor verzi, la făinoase, grăsimi!”, a declarat artistul pentru okmagazine.ro.