Un autobuz STB a ars complet în Drumul Taberei! Circulația, blocată în această dimineață

Clipe de coșmar în Capitală! Un autobuz STB a ars complet în Drumul Taberei, zona Romancierilor. În această dimineață, circulația a fost blocată în sensul spre Valea Ialomiței, potrivit anunțului făcut de un membru al comunității Infotrafic București și Ilfov.

Citește și: ARDE FERMA DACILOR! INCENDIU DE PROPORȚII LA PENSIUNEA DIN PRAHOVA. UPDATE: 3 MORȚI, UN COPIL ȘI DOI ADULȚI, ȘI ALTE 5 PERSOANE DATE DISPĂRUTE

Un autobuz STB a fost distrus e flăcări. În imagini se poate observa că mijlocul de transport în comun a ars în totalitate, chiar și partea din spate care adăpostește motorul. De asemenea, geamurile au fost sparte, probabil, în timpul intervenției pompierilor.

Sărbătorile au venit și cu situații de groază pe străzile Capitalei. Este al doilea incident ce implică mijloace de transport în comun STB în doar 3 zile! După ce duminică, 24 decembrie, două tramvaie s-au ciocnit violent, acum un autobuz a luat foc în zona Romancierilor, Drumul Taberei. Din primele informații apărute în presă, nu au fost victime.

Vehiculul care a ars complet este un model Otokar Kent C, parte din lotul de 400 de astfel de vehicule cumpărate de Primăria Capitalei în 2017. Potrivit Gândul, în perioada 1 decembrie 2018 – 28 februarie 2023 au fost raportate 26.035 defecțiuni tehnice la autobuzele Otokar. Ulterior, situația a fost confirmată de Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

„Poate sunt mult mai multe probleme decât cele raportate de STB. Când au venit autobuzele în țară, eu am atras atenția că sunt multe probleme. De atunci am tras un semnal de alarmă că este o achiziție proastă, dar am fost amenințat că o să fiu dat afară pentru defăimare.

Sunt colegi care au fost în situația de a chema tractarea pentru că autobuzele nu mai aveau plăcuțe de frână, nu mai aveau frânare. Sunt șoferi care au refuzat să mai meargă cu autobuzele, după ce le-a apărut avertizare în bord, de plăcuțe de frână.”, a spus Valer Ciobănescu, pentru sursa menționată mai sus.