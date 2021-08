Un avocat din Iași a dat în judecată Loteria Română, în speranța că se va îmbogăți. Ce au decis, până la urmă, magistrații

Un avocat ieșean a dat în judecată Loteria Română, în speranța că se va îmbogăți rapid, dar nu a avut noroc. Bărbatul susține că i s-a refuzat dreptul de a juca un bilet la Loto 6/49. A doua zi avea să descopere că toate cele 6 numere pe care voia să le joace au ieșit și că, astfel, ar fi fost singurul câștigător la extragerea organizată de Dragobete, în 2017. Magistrații nu i-a dat dreptate, așa că pătimitul a făcut apel.

Încrezător în argumentele lui, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, formulat o contestație împotriva deciziei luate de Tribunalul Județean.

Procesul dintre avocatul ieșean și Loteria Română a ajuns acum la Curtea de Apel Iași, următorul termen fiind stabilit pentru data de 21 octombrie 2021, scrie BZI.

Le cere pagube de peste 2 milioane de lei

Bărbatul le cerea magistraților din cadrul Tribunalului Iași să oblige Loteria la plata unor despăgubiri în valoare de 2.185.420 de lei.

Bogdan Mihail Zamfir, pe numele său, a relatat în fața instanței că cere plata sumei amintite drept prejudiciu, pentru refuzul Loteriei Române de a încheia un contract pe 26 februarie 2017.

„În acea zi mă deplasam cu un autoturism, împreună cu un coleg de serviciu, dinspre supermarketul Metro Cash & Carry, din comuna Miroslava, pe DN 28 Iași – Târgu Frumos, de unde am cumpărat materiale pentru societatea la care lucrez, apoi am mers către strada Cuza Vodă, pentru a le descărca.

Pe drum, la ora 15:50, am oprit la unitatea Loteriei Române din strada Păcurari, deoarece voiam să iau un bilet la Loto 6/49. Extragerea avea ora-limită 16:00, impusă de regulament pentru a putea juca bilete. Deși se efectuau operațiuni la terminalul de joc, o femeie mi-a refuzat dreptul de a încheia contractul de joc, pe motiv că jocul ar fi fost «închis de la București»”, a menționat Bogdan Zamfir în instanță.

Angajata loteriei l-a refuzat

Tototdată, avocatul a explicat că angajata loteriei că mai erau 10 minute disponibile pentru a juca un bilet, că tichetul era un cadou, extragerea fiind organizată de Dragobete, că nu ar fi durat foarte mult plasarea acelui bilet, precum și că, dacă s-a modificat ora-limită, Loteria avea datoria să anunțe acest lucru.

Mai mult decât atât, angajata l-ar fi amenințat că va apăsa „butonul de panică”, astfel încât ieșeanul a decis să meargă la o unitate a Loteriei Române din cartierul Tătărași, mai exact de pe strada Vasile Lupu. Numai că bărbatul a ajuns acolo la ora 16:03, iar angajații unității l-au anunțat că posibilitatea de a juca se încheiase.

„A doua zi, am constatat că cele șase numere erau identice cu ale mele. În plus, nimeni nu nimerise acele numere, fiind înregistrat un report la categoria I. Fondul de câștiguri era de 2.185.420 de lei. Am consultat Regulamentul pe site-ul Loteriei Române și am constatat că aceasta și-a încălcat propriul regulament”, a subliniat ieșeanul.

Reacția Loteriei Române

Conform informațiilor oferite de Loterie, la extragerea 6/49 din data de 26 februarie 2017, numerele câștigătoare au fost: 22, 31, 30, 4, 42 și 39, suma reportată fiind, într-adevăr, cea de 2.185.420 de lei. Reclamantul a mai spus că, inițial, a acționat în judecată Loteria și a solicitat, ca probe, înregistrările audio-video din cele două agenții (din Păcurari și Tătărași – n.r.), pentru a demonstra că a fost prezent și că a vrut să joace biletul respectiv. Potrivit reclamantului, Loteria ar fi refuzat să prezinte în instanță înregistrările respective, susținând că suportul de înregistrare ar fi fost virusat, mai scrie sursa citată mai sus.

