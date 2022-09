Un bărbat a transformat pasiunea pentru potcovit într-o afacere. Câți bani face lunar

Un român s-a axat pe un gen de activitate de mult dispărută și, oarecum fără potențial. Bărbatul a învățat meserie în Germania, iar acum s-a întors în România, unde pune în practică toate tehnicile practicate peste hotare. Afacerea îi aduce zeci de euro. Dar, iată despre ce e vorba!

Bărbatul are 30 de ani și este din Buzău, iar timp de zece ani a lucrat în străinătate ca potcovar. Cornel Irimia a venit în țara natală, hotărât să pună în aplicare tot ceea ce a „furat” din Germania, adică meserie. În prezent, buzoianul are numeroase oferte din partea centrelor mari de echitație, dar și din partea proprietarilor de cai.

Cornel a spus că a decis să se apuce de această mică afacere, tocmai pentru că a studiat „piața” și a observat că există multe locuri din țară unde caii au probleme cu copitele.

„Am mers în câteva locuri din țară unde sunt folosiți caii pentru echitație, iar acolo am vazut starea precară a copitelor. Și atunci am decis că ar fi cazul să vin acasă și încetul cu încetul să mă ocup și de caii noștri de acasă. Copita calului trebuie curaţată nici mult, dar nici puţin. Cu mare atenţie curăţăm copita. După ce am ales potcoava potrivită, am format-o după copită, acum urmează să o prindem în cuie”, a declarat Cornel pentru observatornews.ro.

Câți bani face lunar

Pentru că îndrăgește caii foarte mult, meseria este și un hobby pentru Cornel. Tot ce face, face din pasiune pentru cai și pentru ca aceștia să fie sănătos îngrijiți. Cu toate astea, nu se poate traă doar din pasiune, astfel că, buzoianul percepe o sumă destul de măricică pentru un singur potcovit.

„Pentru un potcovit simplu, adică un curățat, scurtat și bătut de potcoave drepte, ca cele de aici, fără a mai pune pastile vidia, costă undeva între 300 și 350 de lei”, a mai declarat acesta.

Cornel are un atelier mobil, cu potcoave pentru toate mărimile și rasele de cai. Pe lângă suma pe care trebuie să o scoată din buzunar cei care vor să schimbe potcoavele cailor, aceștia trebuie să deconteze și combustibilul pe care Cornel îl utilează pentru deplasarea la domiciliul acestora.