Un bărbat din Huși trăiește de 11 ani într-un bordei: ”Am rămas pe drumuri!”

Pare incredibil, însă este vorba doar de realitate. În anul 2019, un bărbat din Huși trăiește… într-un bordei. Și nu de ieri, de azi, ci de 11 ani. Mihai Gabără are 49 de ani, nu are familie și a pierdut casa naționalizată în care locuia. Cu 11 ani în urmă, bărbatul a săpat un bordei în cartierul Dric din Huși, iar de atunci nu a mai vrut să plece.

Autoritățile locale i-au oferită lui Mihai Gabără mâncare și adăpost, însă acesta a refuzat să părăsească bordeiul. Mai mult, el a semnat și un document din care reiese că nu vrea să se mute, informează libertatea.ro.

Bărbatul a lucrat într-o turnătorie din Ploiești, însă a revenit în Huși, municipiu cu 30.000 de locuitori, când societatea și-a încetat activitatea. „Casa pe care o aveam aici, în Huși, era una naționalizată, așa că am rămas pe drumuri. A trebuit să-mi fac un acoperiș deasupra capului. Și atunci, cu ajutorul oamenilor de pe aici, din zonă, mi-am construit acest bordei pe care îl vedeți”, povestește Mihai Gabără.

A avut ajutor social, dar i l-au tăiat

După ce s-a întors de la Ploiești, Mihai Gabără a fost… văcar. Astfel avea o sursă minimă de venit. Dar problemele de sănătate nu i-au mai permis să muncească. Acum, Mihai Gabără trăiește din mila vecinilor, iar situația sa este din ce în ce mai dificilă.

„Am avut un an ajutor social, 140 de lei pe lună, prin 2015. După aia, mi l-a tăiat și pe acesta, poate din greșeala mea, pentru că trebuia să umblu pe la Vaslui să-l prelungesc, să-mi dea de la comisie că sunt inapt de muncă. Nu am fost, așa că am rămas și fără acei puțini bani”, susține bărbatul.

În pofida tuturor demersurilor făcute de reprezentanții primăriei din localitate, Mihai Gabară este decis să rămână în bordeiul pe care și l-a construit.

