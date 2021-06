Un bărbat din Iași a fost ucis din cauza unui loc de parcare. Medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă

Crimă înfiorătoare în Iași! Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, a fost ucis din cauza unui loc de parcare. Victima a murit în brațele medicilor.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, și un cetățean de origine arabă s-au luat la ceartă din cauza unui loc de parcare. Victima a fost bătută cu bestialitate. La fața locului au ajuns prima oară polițiștii, însă cetățeanul de origine arabă era recalcitrant așa că a fost nevoie de intervenția echipelor de mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (S.A.S).

Ulterior au ajuns și medicii, dar nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața bărbatului de 65 de ani. Cetățeanul arab a fost transportat la secția de Poliție pentru audieri. De asemenea, s-a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

„La data de 10 Iunie a.c., in jurul orei 22.00, polițiștii secției 3 Poliție Urbană Iasi au fost sesizați de către un bărbat despre faptul ca l-a găsit pe prietenul sau inconștient in curtea locuinței. Cadrele medicale au constatat decesul persoanei. De precizat este faptul ca, anterior decesului acesta ar fi avut un conflict verbal din cauza unui loc de parcare cu un conducator auto.

Conducătorul auto cu care bărbatul decedat ar fi avut conflictul verbal a fost condus la sediul poliției pentru verificari. La fata locului a fost dirijat preventiv un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, fara a fi necesară intervenția. In cauza a fost întocmit un dosar penal in care se efectuează cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpa, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei morții bărbatului”, au transmis autoritățile ieșene.