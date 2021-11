Un bărbat înjunghiat în inimă de iubita lui a fost cusut de un chirurg în timp ce inima îi bătea

Mircea Soloși și-a văzut moartea cu ochii, după ce iubita lui l-a înjunghiat în inimă. Bărbatul din Sibiu a ajuns pe mâna medicilor care i-au cusut inima fără ca aceasta să fie oprită.

Precum pisicile cu nouă vieți, Mircea Soloși se poate declara un om norocos. Bărbatul a fost înjunghiat în inimă chiar de iubita lui, iar medicii au fost nevoiți să intervină într-un mod cum rar au mai făcut-o. Un medic din Sibiu era eroul din spatele unei operații reușite pe cord deschis.

(VEZI ȘI:BĂRBATUL DIN IAȘI, ÎN VÂRSTĂ DE 71 DE ANI, CARE ȘI-A UCIS IUBITA ȘI A STAT CU CADAVRUL ÎN CASĂ TIMP DE O SĂPTĂMÂNĂ, A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ)

Încercând să pună cap la cap firul evenimentului, bărbatul de 38 de ani nu își mai aduce aminte nimic din ziua în care a fost înjunghiat:

”Eram în bucătărie la un pahar de vorbă. Îmi aduc aminte cum m-a luat salvatea. Atâta tot”, a declarat bărbatul pentru Digi24.

Inima bărbatului a fost cusută fără ca aceasta să fie oprită

(VEZI ȘI:O FEMEIE DE 32 DE ANI ŞI-A PLĂTIT AMANTUL ŞI UN PRIETEN AL ACESTUIA CA SĂ ÎI BATĂ SOŢUL, UN ITALIAN DE 64 DE ANI, CARE O BĂTEA CONSTANT)

Pentru a nu-i pune viața în pericol, Mircea Soloși a fost transferat direct pe masa de operații, acolo unde medicul Gabriela Cozmanciuc a dat dovadă de profesionalism la ce cel mai înalt nivel. Chirurgul i-au cusut inima fără ca aceasta să fie oprită, iar funcțiile ei preluate de un aparat:

”În momentul în care am pregătit incizia, tensiunea a scăzut, s-a prăbușit și am avut timp să ajungem la cord foarte repede și să punem clasic degetul. Este o tehnologire mai aparte, în care ești obișnuit să faci operație cardiac fără să oprești cordul. Efectiv nu ai timp să gândești, totul este reflex și atunci am făcut în două etape”, a declarat Dr. Gabriela Cozmanciuc, medic la Spitalul Județean Sibiu pentru Digi24.

Totul e bine când se termină cu bine. Dragostea a învins, însă nu dragostea dintre cei doi iubiți, ci dragostea unui medic pentru viețile oamenilor. În tot acest timp iubita agresivă a bărbatului este cercetată pentru tentativă de omor.

Sursa foto: Digi24