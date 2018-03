Un bărbat a intrat în casă, peste Delia! Care a fost reacția artistei. “Tu cine…”

Delia este una dintre cele mai de succes cântăreţe din România, bucurându-se un public numeros, care o susţine şi o apreciază necondiţionat. Recent, artista a povestit o întâmplare amuzantă, prin care a trecut. Blonda s-a trezit cu un necunoscut în casă.

„Unul care a nimerit în casă. A fost introdus în casă, l-a intrebat ce vrea sa bea, cafea, ceva. Era într-un miting se discuta despre investitie, ceva si a venit un baiat care ma cauta pe mine, un fan. Nu ştiu cum a aflat. Era pentru prima oara cand a venit, a gasit si apartamentul. A fost invitat în casa pentru că venise la o ora cand trebuia să vină alt băiat, s-a facut o confuzie. Bună, numele meu este, asa, ok, pofteşte în casă. Ce bei, l-am aşezat la masă cu toata lumea, îţi dai seama copilul avea vreo 20 de ani si îl întreabă: ce părere ai despre ce se discută aici?

Păi eu nu ştiu. Şi la un moment dat apare individul care trebuia să vina şi se trezesc cu o persoană în plus şi hello! Tu cine eşti şi ce cauţi aici? Eu am venit să o văd pe Delia. Este acasă Delia? Eram în dressing, eram jos şi auzeam râsate. Tu îţi dai seama ce a povestit copilul ăla? El se uita prin casă, a fost aşezat la masa i s-a dat o apă, o cafea si în timp ce se discuta făcea: Wow ce casa! Bă! Tu ai facut poză cu el? Păi nu, ca nu am apărut. Eu ştiu povestea la 10 minute după. Deci o familia primitoare. (…) A fost funny”, a povestit Delia.

Delia a împlinit 36 de ani

Luna trecută, Delia a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani şi a petrecut alături de cei dragi până dimineaţă. Ca locaţie, vedeta a ales un pub din Centrul Vechi, pe care îl deţine soţul ei, Răzvan Munteanu, şi s-a distrat cu cei mai buni prieteni, dar şi colegi de breaslă.

Printre invitaţi s-au numărat şi Răzvan Simion, împreună cu Lidia Buble, care i-au adus un cadou inedit Deliei, cei doi au surprins pe toată lumea când şi-a făcut apariţia cu un mandarin la ghiveci. La fel ca şi cei prezenţi, artista a rămas uimită şi a filmat momentul.

„Tot ce mi-am imaginat de mică s-a întâmpat. Cred că totul vine din minte şi funcţionează. Este bine să ai un echilibru şi e bine să iei viaţa mai uşor. Trebuie să încerci să ţi-o faci aşa cum vrei. Viaţa mea în afara meseriei mele nu are nicio legătură cu niciun fan. Echilibru, poftă de viaţă, iubirea de sine, curiozitate, dorinţă sunt lucrurile pe care trebuie să le urmăm în viaţă”, a mărturisit Delia, de ziua sa de naştere.