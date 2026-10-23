Un bărbat s-a căsătorit cu viitoarea soacră dintr-un motiv bulversant. Ce a pățit după

Un bărbat s-a căsătorit cu viitoarea soacră dintr-un motiv bulversant. Ce a pățit după
Un bărbat s-a căsătorit cu viitoarea sa soacră pentru a ajunge în Moldova/ sursă foto: faktyua24
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La punctul de trecere a frontierei „Mogiliv-Podilskyi” din Ucraina grănicerii au descoperit o încercare de trecere ilegală în Moldova. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a încercat să iasă din țară însoțit de o femeie cu dizabilități, în vârstă de 52 de ani, cu care se căsătorise cu doar trei luni în urmă. În timpul verificării, au ieșit la iveală detalii neașteptate despre relația lor.

Un aspect care le-a dat de bănuit vameșilor a fost faptul că cei doi s-au căsătorit abia acum trei luni. În timpul controlului pașapoartelor, soții au încercat să-i convingă pe grăniceri de sinceritatea sentimentelor lor. Aceștia au susținut că diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un obstacol pentru „dragostea lor sinceră”. Cu toate acestea, o verificare amănunțită a relevat că povestea lor era departe de a fi atât de romantică.

Un bărbat s-a căsătorit cu viitoarea sa soacră pentru a ajunge în Moldova

În timpul interogatoriului, „îndrăgostiții” au început să se încurce în propriile declarații. Nu au reușit să-și pună de acord nici măcar cele mai simple fapte, în special în ceea ce privește povestea cunoașterii lor și detalii din viața de zi cu zi. Această neconcordanță a declarațiilor a demascat rapid înșelăciunea. Nereușind să reziste presiunii interogatoriilor, bărbatul a mărturisit adevăratul scop al căsătoriei lor. El a povestit că femeia este, de fapt, viitoarea sa soacră, iar căsătoria a fost încheiată exclusiv pentru a ocoli restricțiile în vigoare privind ieșirea din țară.

În consecință, grănicerii i-au refuzat bărbatului dreptul de a trece frontiera. În plus, informațiile privind schema descoperită au fost transmise angajaților Poliției Naționale. A fost trimisă o sesizare privind constatarea unor indicii de infracțiune în temeiul articolului 332 din Codul penal al Ucraina, notează presa din Ucraina.

Serviciul de Stat al Frontierelor a menționat că astfel de cazuri de scheme ingenioase de a trece frontiera devin din ce în ce mai frecvente. De exemplu, în Transcarpatia, grănicerii din detașamentul Chop au reținut, cu ajutorul unui câine de serviciu, un bărbat de 24 de ani originar din Cecenia. Acesta a trecut ilegal granița din Slovacia în afara punctelor de trecere și fără documente.

S-a constatat că bărbatul fusese anterior mobilizat forțat în armata rusă, din care a dezertat, iar ulterior a trecut granița cu Europa folosind documente falsificate. Infractorul reținut va fi predat autorităților slovace în cadrul procedurii de readmisie.

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