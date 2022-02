Un bărbat și-a părăsit soția pentru că nu se mai epila. A reîntâlnit-o după doi ani și a avut parte de șocul vieții. “Acum e prea târziu”

Un bărbat și-a părăsit partenera de viață pentru că nu se mai îngrijea. Cei doi au trei copii împreună, dar acest lucru nu l-a împiedicat să plece de acasă pentru o femeie mai tânără.

Bărbatul ajunsese să nu-și mai recunoască soția, potrivit proprieri mărturisiri. Era nemulțumit că aceasta acumulase mai multe kilograme și că nu mai avea deloc fizicul din trecut. Astfel că a decis să o părăsească pe femeia care i-a dăruit trei copii.

“În viață trecem prin multe etape. Acum un an m-am despărțit de soție, am lăsat-o pentru o fată mai frumoasă. Fosta mea soție era grasă și pielea ei era plină de celulită și vergeturi. Pieptul și burta îi erau foarte lăsate. Câteodată nici măcar nu-și mai peria părul. Nu purta niciodată ruj și pleca din casă purtând pantofi aproape rupți. Nu se dădea niciodată cu ojă și se epila foarte rar. Refuza să poarte sutien sau să se penseze. Pe scurt, nu mai eram atras de ea. Femeia de care mă îndrăgostisem odată era doar o amintire”, a declarat bărbatul, potrivit tvfoltenia.ro.

(VEZI AICI: EXCLUSIVITATE. CULISELE UNEI „RUPTURI” MULT MEDIATIZATE ÎN ULTIMA VREME. ŞI-A CONVINS SOŢIA SĂ RENUNŢE LA DIVORŢ, DAR…)

“Era incredibil de frumoasă și pierduse mult în greutate”

Cei doi foști soți s-au întâlnit, însă, la un an distanță de când s-au despărțit. Bărbatul a avut parte de șocul vieții. Femeia arăta demențial.

“La exact un an după ce am părăsit-o, am cunoscut-o pe femeia care fusese odată soția mea. Strălucea de fericire. Era incredibil de frumoasă și pierduse mult în greutate. Buzele ei străluceau cu cel mai roșu ruj pe care l-am văzut vreodată. Rochia pe care o purta i se potrivea perfect. Corpul ei nu trăda deloc faptul că avusese trei copii (ai mei)”, a dezvăluit bărbatul

Un bărbat și-a părăsit soția pentru că nu se mai epila. “A înțeles că nu are nevoie ca un idiot ca mine”

La scurt timp, bărbatul a început să realizeze motivele pentru care femeia se schimbase atât de mult după ce a adus pe lume ultimul copil. I-a venit, însă, prea târziu mintea la cap. Și-ar dori-o înapoi, dar acum este prea târziu. Conștientizează că a fost un “idiot” pentru că a părăsit-o.

“Atunci m-am oprit puțin și m-am gândit la cele câteva kilograme în plus. Ele veniseră din cauza sarcinii. Avea cu siguranță o burtă mai mare, dar aceea este burta care mi-a oferit cele mai frumoase cadouri ale vieții mele.

Celulita ei? Toată fiindcă nu avusese timp să meargă la sală. Trebuia să aibă grijă de copiii noștri în fiecare secundă. Nu se epila și nu își peria părul pentru că nu avea timp. Nu purta sutien fiindcă așa era mai ușor să-l alăpteze pe fiul nostru cel mic. Ea gătea, făcea curățenie, călca și le făcea pe toate zâmbind. Își iubea familia și viața era perfectă pentru ea.

Așa că eu vreau să spun ceva azi. Știu cum e să ia o femeie reală acasă, dar eu am distrus totul. Am spus că nu o vreau. Am schimbat frumusețea reală pe cea superficială. Nu i-am putut înțelege și aprecia fericirea pură de a fi soția mea și mama copiilor mei.

Acum își petrece cea mai mare parte a timpului cu fiul nostru cel mic, Benjamin. El are doar un an. Celălalt are doi ani și nu mai are nevoie de atât de multă atenție. Așa că acum a avut timp să aibă grijă și de ea. A înțeles că nu are nevoie ca un idiot ca mine să înțeleagă prin ce trece și să o aprecieze. Nu am înțeles-o atunci și acum e prea târziu”, a încheiat bărbatul.

(NU RATA: SOŢIA L-A PĂRĂSIT PENTRU CĂ ERA GRAS, DAR ASTA L-A AMBIŢIONAT! CUM ARATĂ ACUM UN BĂRBAT CARE A SLĂBIT 70 DE KILOGRAME)