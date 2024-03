Un bebeluș s-a născut cu dantura completă! Cazul care i-a uluit pe medici: ”Nu am mai văzut așa ceva!”

V-ați întrebat vreodată cum ar arăta un bebeluș cu o dantură completă? Pe rețelele de socializare s-a viralizat un videoclip în care apare o mămică și bebelușul ei. Până aici, nimic bizar. La o atenție sporită asupra videoclipului, se poate observa că bebelușul are un set complet de dinți. O situație pe care o întâlnești rar, dar care există! Sunt „dinți natali”, iar mămica a vorbit despre „afecțiunea” pe care o are cel mic. Iată detaliile mai jos, în articol.

O mămică a reușit să uimească printr-un videoclip postat pe platforma Tik Tok. Și-a filmat bebelușul, iar micuțul zâmbește „cu gura până la urechi”, la propriu! Are o dantură completă, încă de la naștere, aspect care este întâlnit rareori. Totuși, există o explicație pentru nașterea cu dantură completă. Deși ar părea să fie o „afecțiune rară”, în realitate nu este. Există copii care se nasc cu un set complet de dinți, printre aceștia numărându-se și bebelușul care este, acum, viral pe Tik Tok.

Deși pare un lucru desprins din filme, bebelușul cu dantura completă este un caz cât se poate de real. „Afecțiunea” sa, care a uluit multe persoane, poartă denumirea de „dinți natali”. Aceștia sunt prezenți la naștere și de cele mai multe ori se clatină. Pot fi foarte incomozi pentru mamele care alăptează și, în principiu, sunt îndepărtați la scurt timp după ce bebelușul a venit pe lume.

Îndepărtarea „dinților natali” trebuie să fie efectuată încă din primele zile, cât timp bebelușul se află în spital. Cei mici riscă să înghită acești dinți, așa că medicii îi îndepărtează.

Mămica bebelușului a postat un videoclip care a devenit viral, într-un timp scurt. Le-a arătat imagini cu cel mic, dar a vorbit și despre „dinții natali”. De obicei, bebelușii care se nasc cu dantura completă nu suferă de o anumită afecțiune medicală. Există, însă, situații în care acest aspect poate fi asociat cu patru sindromuri. Este vorba despre sindromul Soto, Pierre-Robin, Ellis-van Creveld sau Hallermann-Streiff.

Utilizatorii au comentat imediat pe rețelele de socializare: „Nu am mai văzut așa ceva!”, „Nu am mai văzut un set complet de dinți natali până acum!”, „De obicei dinții natali sunt unul, maxim doi”, “Nepoțica mea are dinți natali, dar doar doi, în partea de jos. E o afecțiune destul de rară!”.