Un celebru actor american rupe tăcerea! Oscarul l-a distrus! VIDEO

Cuba Gooding Jr. a dezvăluit că, după ce a câștigat Oscarul, cariera lui de actor a intrat într-un con de umbra. El câștigase statueta de aur în 1996, în urma rolului secundar pe care l-a avut în pelicula „Jerry Maguire”.

El a declarat într-un interviu acordat revistei „Confidential” că după părimirea statuetei a urmat cea mai neagră perioadă din viaţa lui de actor.

„A urmat o perioadă neagră pentru mine. După ce am luat Oscarul, cariera mea a început să o ia în jos şi a trebuit să aştept mult până să găsesc ceva de lucru. Îmi amintesc că am avut nevoie de un an de zile în care am stat acasă. Am fost angajat de un regizor târziu de tot şi am jucat în filmul „Când viseled devin realitate”, alături de Robin Williams. A fost foarte greu pentru am fost pus pe lista de aşteptare”, a povestit Cuba.

El a recunoscut că a refuzat câteva roluri cum ar fi cel din filmul biografic „Ray” sau „Hotel Rwanda” care s-au dovedit a fi cele mai proate decizii pe care le-a luat.

„Dar în viaţa de actor nu e loc pentru regrete. Viaţa merge înainte şi trebuie să înveţi din greşeli”, a mai adăugat Gooding Jr.