Un celebru actor din România a recunoscut că și-a înșelat nevasta! ”Dar nu cu sufletul. Ea a aflat”

Un titan la teatrului românesc, ajuns la vârsta de 60 de ani, a recunoscut că a călcat strâmb în timpul căsniciei, iar soția lui a aflat tot!

Actorul Marius Bodochi a mărturisit într-un interviu la “Acces Direct” despre povestea de dragoste pe care a trăit-o ani buni alături de Melania Ursu, una dintre cele mai mari actriţe ale teatrului românesc. Marius Bodochi s-a căsătorit cu Melania Ursu chiar dacă aceasta era mai mare cu 13 ani decât el, iar cei doi au trăit clipe de neuitat.

“Era şocant ca un tânăr, aveam 22 de ani, să se îndrăgosteacă de o femeie cu 13 ani mai mare decât el. Noi nu am ţinut cont. Nu a fost prima dragoste, dar pe ea am iubit-o foarte mult. M-a atras felul de a fi. Melania Ursu era o femeie foarte interesantă. S-a creat o legătură foarte frumoasă, nimic vulgar, între noi, treaba asta a venit peste vreo trei ani. Apoi ne-am căsătorit. Lumea teatrului comenta, ea avea un copil, soţul ei era un balerin cunoscut. A fost o relaţie absolut superbă. Eu nu am simţit diferenţa de vârstă. Era un om plin de viaţă, cultivat, datorită ei am îndrăgit şi mai mult teatrul“, a spus Marius Bodochi.

Actorul a mai declarat că a iubit-o foarte mult pe soţia sa, dar chiar şi aşa au fost momente când a mai călcat strâmb, recunoscând că a înşelat-o, chiar dacă aceasta nu i-a dat motive.

“Am înşelat-o, dar nu cu sufletul. Cu înşelatul poate fi şi un fel de verificare. Dar da, s-a întâmplat. Femeile mi-au făcut curte. Cu înşelatul se întâmplă de multe ori. Ea a aflat. Nu mi-a reproşat că am înţelat-o. Era foarte inteligentă. Îmi spunea vag. Cred că ea avea în minte că trebuie să mă lase să mă conving singur ce este bine să fac. Şi treaba asta mă făcea pe mine să mă simt vinovat fără să-mi reproşeze. Îmi spunea de-a dreptul. Ştiu că s-a întâmplat ceva, nu vrei să-mi spui ce. Era un bun psiholog şi simţea foarte bine. I-am spus, am fost cu o doamnă, cu o fată, nu ştiu de ce. Poate din curiozitate, sau din prostie, sau că voiam să sar într-o altă mare“, a spus Marius Bodochi.