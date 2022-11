Un cerșetor care pretindea că e surdo-mut a devenit viral pe rețelele de socializare. Ce i-a făcut un șofer, în timp ce se afla în trafic

Un videoclip cu un șofer și un cerșetor a devenit viral pe rețelele de socializare. Șoferul l-a claxonat pe cerșetorul surdo-mut, iar acela a fost momentul în care oamenii și-au dat seama că era ceva în neregulă cu bietul „sărman” care stătea la mila oamenilor.

Un șofer a făcut haz de necaz, după ce un cerșetor pretindea că e surdo-mut. Individul se plimba printre mașinile care așteptau la semafor, cu un carton în mână în care scria că are nevoie de ajutor și că este surdo-mut. Șoferul mai „tupeist” a ales să filmeze întreaga scenă în care a vrut să le arate tuturor care e realitatea, de fapt. Când cerșetorul se afla la mașina din spatele lui, șoferul respectiv l-a filmat, în timp ce l-a claxonat. De îndată ce a auzit claxonul, cerșetorul a uitat complet de „boala” pe care o are și s-a îndreptat rapid spre mașina bărbatului care l-a claxonat.

„Păi ce-ai făcut, măi? Parcă erai surdo-mut!”, au fost cuvintele șoferului respectiv, în timp ce râdea de situație. Apoi, după ce a auzit ce i-a zis, cerșetorul s-a întors la mașina din spate.

Bărbat deghizat în femeie, pretindea că are un braț amputat

Nu este primul caz de acest gen. Din păcate, tot mai multe persoane pretind a fi sărmane și cer ajutorul oamenilor fie pe străzi, fie în timp ce mașinile așteaptă la semafor sau chiar la metrou.

Un caz șocant a avut loc în vara acestui an, în municipiul Arad. Un bărbat de 29 de ani s-a deghizat în femeie și a pretins că are brațul drept amputat și că are o hemoragie abundentă, motiv pentru care le cerea oamenilor ajutorul pentru a merge la spital, din nou.

„Respectivul abordase mai multe persoane, cărora le prezentase o recuzită ce indica faptul că ar avea brațul drept recent amputat, sens în care expunea o aparentă hemoragie abundentă, solicitând mila publică. B.I. din județul Bacău, născut în 1993, și-a prezentat spectacolul mai degrabă macabru în mai multe orașe din România, precum și pe litoral. La Arad sosise dimineața, cu trenul, intenționând să stea câteva zile. Din păcate pentru el, a fost interceptat de polițiștii locali în scurt timp, motiv pentru care, însoțit de aceștia, s-a deplasat înapoi la gară, unde a achiziționat un bilet de tren și a plecat către Timișoara”, a transmis Poliția locală din Arad.

Bărbatul avea sâni falși din silicon, pungă cu bulion pentru a simula hemoragia și amputarea, chiar și batic. La audieri, bărbatul a mărturisit că se deghizase și în măicuță.