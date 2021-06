Cum a reacționat un cerșetor din Iași atunci când o femeie i-a oferit 50 de lei: „Nu îți amintești? Sunt Bogdan, îmi spuneau căposul”

O femeie din Iași a reușit să emoționeze mii de oameni pe internet după ce a postat, pe Facebook, cum un cerșetor pe care doar ce îl ajutase avea să îi facă o surpriză.

Povestea a apărut de Facebook „Ești din Iași dacă…”. Mădălina mărturisește că abia după ce a vorbit cu el (nr. cerșetorul) și-a dat seama că se cunoșteau. Ajunseseră să aibă vieți foarte diferite, deși porniseră din același loc.

„Ieri s-a apropiat de mine un bețiv, murdar și cu un aspect neîngrijit, fără pantofi și cu cămașa ruptă, mi-a cerut 20 de lei, i-am dat o hârtie de 50 lei, mi-a spus:

„Multumesc frumos, șefa! Dumnezeu să te răsplătească”.

Am exclamat- Ai grijă de tine!

Nu își lua ochii de la mine, dintr-o dată fața lui s-a luminat de bucurie.

Mi-a spus:

– Nu-ţi aminteşti de mine?

Am fost împreună în școala generală și la liceu, sunt Bogdan, îmi spuneau căposul, pentru că eram bun la încasat bobârnace!

M-am uitat bine la el…

O, Doamne! Bogdan!, desigur că îmi amintesc, odată ne-am bătut și ai câștigat, dar altă dată m-ai apărat de un tip care urma să mă lovească!

Ce s-a întâmplat cu tine?

– Trist, mi-a spus: mi s-au întâmplat de toate!

Am intrat într-o gașcă, acolo alcool, țigări, femei, am lăsat borțoase trei, am furat, am bătut oameni, am fost în închisoare de 7 ori, copiii mei sunt un dezastru, nu mă vor, m-am gândit să mă sinucid de 2 ori şi acum cerșesc,

ca să mănânc şi să beau… doar asta mi s-a întâmplat!

Am lăsat capul în jos și i-am spus:

– Ce trist!

El, cu un zâmbet, mi-a răspus:

– am deja pentru ziua de azi, ai grija de tine!

Și a plecat cu un pas tremurând și nesigur.

Pe drum am ajuns să mă gândesc de ce viețile noastre au luat direcți diferite, dacă de copiii am avut aceleași condiții și oportunități, și mi-am răspuns în același moment!

Diferența între trecut și prezent

Diferența între prezentul lui și al meu au fost PĂRINȚII MEI!!!

Da, pentru că eu am avut cea mai rea mamă și cel mai rău tată din lume!

În timp ce pe el îl lăsau să iasă pe stradă jucându-se și făcând ceea ce-i trecea prin cap, eu aveam reguli și orar, și pedepse dacă nu făceam totul la timp!

În timp ce lui nu i se spunea nimic dacă nu mergea la școală, pe mine mă băteau dacă chiuleam sau dacă pur și simplu întârziam…

În timp ce lui i s-a permis să mănânce orice din oraș, să fumeze, să bea, să vorbească urât persoanelor în vârstă!

Eu, trebuia să mănânc supa de legume sau ciorba lungită, din tacâmuri de pui, să beau lapte şi socată, și apă de la chiuvetă!

Să fumez sau să beau?

Nici măcar nu îndrăzneam să vorbesc despre acest subiect!!

Să vorbesc urât sau să răspund necuviincios?

O privire ce tăia, cu un dos de palmă peste gură!

Mulțumesc mamă, mulțumesc tată!

Datorită că am avut cea mai rea mamă și cel mai rău tată din lume, astăzi sunt eu, și nu sunt el!

Astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acei părinți care m-au crescut cu dragoste și disciplină.

Mulțumesc, dragii mei “bătrâni”, vă port în suflet azi, mâine și mereu.

De aceea insist!

„EDUCĂ COPILUL PENTRU A NU PEDEPSI ADULTUL” și asa PUTEM SCHIMBA ACEASTĂ LUME CE SE DĂRÂMĂ…”, a scris femeia pe grupul de Facebook.

Cum au reacționat intenauții

„Am trăit acest sentiment.. le mulțumesc alor mei.. dar totodată mă simnt inferior neputând ajută un om cu care cândva împărțeam o pâine..😢😢”, „Eu… Am crescut înconjurată de dragoste și înțelegere.

Părinții mei mereu au discutat cu mine! Nu m-au bătut, certat (mami îmi mai dădea câte un șut de avertisment) am crescut frumos, am o carieră frumoasă… Sunt mândri de mine! NU BĂTAIA ESTE SOLUȚIA!”,

„Copiii ajung rău nu din cauza libertății, ci din cauza lipsei de atenție și de dragoste. Un copil iubit n-o să ajungă niciodată așa”, sunt câteva dintre mesajele transmise de ieșeni.

