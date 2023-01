Un cerșetor în scaun rulant se ridică și urcă într-o mașină, la Brașov. Momentul a fost surprins de un polițist. VIDEO

Un bărbat aflat în scaun cu rotile, care cerșea de câteva ore în centrul Brașovului, a fost surprins în timp ce s-a ridicat în picioare. După ce și-a terminat „treaba” individul a mers fără nicio problemă spre mașina în care îl așteptau alți prieteni. Imaginile au devenit virale pe internet.

Filmarea a fost făcută publică de polițiștul Daniel Zontea. Mai în glumă, mai în serios omul legii a transmis și un mesaj, amuzat de imaginile pe care le-a surprins. Pe filmare se poate vedea exact faptul că bărbatul nu are niciun handicap.

„Tre’ să recunoaștem că, indiferent cât de bine ne este locul de muncă, cu toții mai avem momente în care trântim și înjurăm atunci când rămânem peste program.

Din acest material concluziile le trageți voi. Eu însă îmi voi păstra aceeași convingere: „Mâna întinsă nu primește ajutor”, a scris acesta în dreptul imaginilor.

CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT UN CERȘETOR DIN IAȘI ATUNCI CÂND O FEMEIE I-A OFERIT 50 DE LEI: „NU ÎȚI AMINTEȘTI? SUNT BOGDAN, ÎMI SPUNEAU CĂPOSUL”

Bărbat deghizat în femeie, pretindea că are un braț amputat

Nu este primul caz de acest gen. Din păcate, tot mai multe persoane pretind a fi sărmane și cer ajutorul oamenilor fie pe străzi, fie în timp ce mașinile așteaptă la semafor sau chiar la metrou.

Un caz șocant a avut loc în vara acestui an, în municipiul Arad. Un bărbat de 29 de ani s-a deghizat în femeie și a pretins că are brațul drept amputat și că are o hemoragie abundentă, motiv pentru care le cerea oamenilor ajutorul pentru a merge la spital, din nou.

„Respectivul abordase mai multe persoane, cărora le prezentase o recuzită ce indica faptul că ar avea brațul drept recent amputat, sens în care expunea o aparentă hemoragie abundentă, solicitând mila publică. B.I. din județul Bacău, născut în 1993, și-a prezentat spectacolul mai degrabă macabru în mai multe orașe din România, precum și pe litoral. La Arad sosise dimineața, cu trenul, intenționând să stea câteva zile. Din păcate pentru el, a fost interceptat de polițiștii locali în scurt timp, motiv pentru care, însoțit de aceștia, s-a deplasat înapoi la gară, unde a achiziționat un bilet de tren și a plecat către Timișoara”, a transmis Poliția locală din Arad.