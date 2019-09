Un clujean de 52 de ani, decizie radicală. Mulți îi spun că e nebun: ”Am simțit nevoia să…”

Un clujean de 52 de ani s-a hotărât să își schimbe complet viața, chiar dacă decizia sa i-a luat pe mulți prin surprindere, iar unii dintre ei au considerat că omul și-a pierdut mințile.

Expresia ”și-a luat lumea în cap” se potrivește ca o mănușă în cazul clujeanului Pengő Zoltán – 52 de ani. Acesta a simțit nevoia unei schimbări radicale în viață, așa că s-a hotărât să meargă, pe jos, 7.000 de kilometri. Este vorba despre o călătorie inițiatică, iar ținta finală a demersului său este Tibetul, ținutul Ladakh.

„În primul rând, pentru că mă simțeam plafonat. Am lucrat zece ani într-o firmă care se ocupă de studii de piață și am simțit nevoia să fac altceva, o schimbare drastică în viața mea. Apoi, acesta a fost un vis al tinereții mele și am zis că acum e momentul”, spune Zoltan.

Pengő Zoltán și-a început călătoria duminică, plecând din Aiud. El speră să ajungă la destinație în luna mai a anului 2020. „Va dura nouă luni. Cam cât o sarcină”, a spus râzând. Desigur, călătoria va fi presărată cu pauze mai scurte sau mai lungi. „O să fac popasuri în diferite locații. În principiu mi-am propus să fac o oprire de o zi odată pe săptămână, iar în locurile care mi se par deosebite sau interesante o să petrec chiar două-trei zile. În principiu, aș vrea să merg cam 25-35 km pe zi. Totul depinde de modul în care voi rezista fizic și psihic”, a mai spus bărbatul, potrivit turnulsfatului.ro.