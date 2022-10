Un copil a fost părăsit de părinți după naștere pentru că era prea urât. Incredibil ce s-a întâmplat cu acesta

Jono Lancaster a avut ghinionul să se nască cu o boală genetică rară, sindromul Treacher Collins (TCS), care apare la aproximativ 1 din 10 mii de persoane. Din acest motiv, părinții lui au decis să îl părăsească,după numai câteva ore de la naștere. Iată ce s-a întâmplat cu acesta.

Acum 36 de ani, Lancaster venea pe lume într-o maternitate din Marea Britanie. La câteva ore după ce s-a născut, părinții lui au aflat că micuțul suferă de o boală genetică rară, motiv pentru care au decis să îl abandoneze.

Din fericire pentru micuț, o asistentă medicală a decis să aibă grijă de el. Cinci ani mai târziu, Lancaster a fost adoptat legal și a trăit fericit alături de mama sa, Jean. Femeia a încercat în repetate rânduri să îi contacteze pe părinții biologici, însă aceștia nu i-au răspuns.

”Mama mea a primit în inima sa pe toți cei care nu aveau o acasă, o familie. I-a primit pe toți în casa și inima ei, indiferent de cine erau, le-a zâmbit și i-a iubit. Face asta și acum la 70 de ani. Altruistă, bună, iubitoare și eroică. Datorită ei sunt omul care sunt azi.”, a povestit Lancaster.

Lancaster a trecut prin multe momente grele

Viața lui Lancaster nu a fost deloc ușoară. Băiatul a avut de înfruntat răutatea oamenilor care îl judecau din cauza aspectului său fizic. Ani la rând a evitat să se uite în oglindă și îi spunea mamei sale că reflecția lui îl sperie. În tot acest timp, Jean l-a încurajat, i-a dat putere să meargă mai departe și să aibă încredere în forțele proprii.

În 2015 viața lui s-a schimbat complet. Lancaster a întâlnit-o pe Laura la sală, unde lucra ca antrenor de fitness. Cei doi s-au îndrăgostit și au decis să își construiască împreună un viitor.

”Corpul meu este casa mea, este locul meu sigur și vine în cele mai diverse forme și asta este al naibii de epic. Am fost un adolescent care s-a luptat cu mulți demoni interiori, așa că am încercat să compensez trăsăturile feței lucrându-mi corpul. Asta este singura parte care îmi place rămasă din acea perioadă. Îmi respect corpul și lumea mea se simte mai bine astfel.”, scrie Lancaster pe Instagram, unde are 225 de mii de urmăritori.

TCS afectează dezvoltarea oaselor faciale, a mandibulei, pomeților și bărbiei. Aproximativ jumătate din persoanele care suferă din această cauză au probleme cu auzul, inclusiv Lancaster.

”M-am născut cu o boală genetică rară care afectează trăsăturile faciale. Nu am pomeți, așa că ochii mi se scurg în jos. Iubesc urechile mele micuțe, nu le este frig noaptea. Însă am nevoie de aparat auditiv. Urechile mele sunt pur decorative”, povestește acesta pe contul său de Instagram.