Un copil de patru ani a murit de meningită. Risc de epidemie la o grădiniță din Sinaia

Un copil de patru ani a murit de meningită și există risc de epidemie la o grădiniță din Sinaia. Medicii sunt în alertă. Din cauza acestui deces, părinții refuză să își mai aducă copiii la respectiva grădință. Ancheta care a fost declanșată de urgență trebuie să stabilească dacă este vorba despre o epidemie sau doar de un caz izolat.

Inițial, copilul a fost dus la Spitalul din Sinaia, notează Digi 24, numai că el prezenta simptome specifice unei afecțiuni respiratorii. Mama copilului s-a prezentat la medicul de gardă, iar acesta, după consult, i-a recomandat să interneze copilul la secția de Pediatrie a spitalului. Conform informațiilor obținute până acum din surse medicale, mama copilului a refuzat internarea.

Au trecut câteva zile, dar starea copilului nu s-a îmbunătățit. Femeia a venit din nou la spital, starea copilului fiind mult mai gravă. În aceste condiții, el a fost transferat, de urgență, la un spital din București. Doin nefericire, copilul a decedat.

Un copil de patru ani a murit de meningită. Inspectorii sanitari au recoltat probe din unitatea de învățământ

Inspectorii sanitari s-au prezentat la grădinița din Sinaia și au recoltat probe pentru a stabili dacă a fost vorba despre un caz izolat sau, mult mai grav, se poate discuta despre o epidemie.

Medicii spun că diagnosticul copilului a fost meningită acută bacteriană. Un alt copil, tot din Sinaia, a fost internat în stare gravă la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”. În cazul lui, însă, medicii vorbesc despre apă la plămâni, nu meningită.

Din cauza acestor cazuri, părinţii din Sinaia sunt speriaţi şi mare parte din ei refuză să-i mai ducă pe cei mici la grădiniţă.

Un copil de patru ani a murit de meningită. Care sunt simptomele și cum te poți proteja

Vizita la medic este absolut necesara in cazul in care aveti dureri persistente de cap, febra sau varsaturi. Nerespectarea unor reguli elementare de igiena, precum si scaldatul in bazine, rauri si lacuri neavizate sanitar au condus la aparitia mai multor cazuri de meningita in aceasta vara, semnalate in diferite localitati ale tarii.

Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii Publice, boala este cauzata de o serie de enterovirusuri (virusuri cu localizare digestiva), care se transmit fie prin mancare, fie pe cale virala, si a caror circulatie este mai frecventa in lacurile cu o calitate necorespunzatoare a apei.

Principalele simptome ale bolii sunt febra, paloarea fetei, durerile de cap si abdominale, varsaturile si diareea.

Pentru a evita aceasta afectiune, specialistii din cadrul Ministerul Sanatatii fac o serie de recomandari.

Iata care sunt acestea:

– spalati-va frecvent pe maini, mai ales inainte de a manca, precum si dupa utilizarea toaletei;

– consumati apa potabila numai din surse sigure; in cazul in care aveti suspiciuni privind calitatea apei este recomandat sa o fierbeti;

– spalati cu atentie toate fructele si legumele pe care intentionati sa le mancati;

– evacuati zilnic (sau ori de cate ori este nevoie) gunoiul menajer;

– evitati imbaierea in locuri neamenajate si acolo unde exista avertismente de interzicere a scaldatului;

– mergeti la medic la aparitia oricarui simptom persistent amintit mai sus.

Prezentarea la medic se impune imediat deoarece boala poate evolua rapid, ducand la aparitia unor afectiuni grave, craniene sau ale auzului si la diferite infectii bacteriene.