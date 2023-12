Un copilaș de 4 ani din Vaslui, bătut și închis în debaraua de la grădiniță. Scene revoltătoare s-au produs sub ochii educatoarelor

Incident tulburător la o grădiniță din Vaslui! Fenomenul de bullying a început să fie predominant chiar de la vârste foarte mici. Trei copii de patru ani au fost protagoniști într-un scandal de zile mari. Doi dintre aceștia l-ar fi închis pe al treilea într-o debara a instituției de învățământ, unde l-ar fi agresat pe cel mic. Copilul a țipat de frică și durere de multe ori, însă niciuna dintre educatoare nu l-ar fi auzit. Cazul a șocat o țară întreagă și a ajuns în atenția autorităților.

Un caz grav a avut loc o grădiniță din Vaslui. Un copil de patru ani a ajuns victima altor doi, care l-au închis într-o debara și l-au agresat. Victima a strigat cu toate puterile, însă nicio educatoare nu l-ar fi auzit. Părinții micuțului au dorit să-l protejeze, așa că în primă instanță nu au alertat autoritățile. Au mers cu el de urgență la spital pentru investigații medicale, iar acolo au fost sfătuiți să sesizeze Poliția și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vaslui cu privire la această situație tulburătoare.

Se pare că la urechile directoarei nu ar fi ajuns informații legate de acest caz. În cadrul grădiniței a început o anchetă, paralelă cu cea a Poliției.

“La mine nu a ajuns nicio plângere a părinților, nicio reclamație potrivit căreia copilul despre care vorbiți sau altul a ajuns rănit acasă. Eu am aflat de la colegele mele de acest presupus incident, am încercat să stau de vorbă cu părinții copilului victimă, însă nu au dorit. Ulterior, aceștia și-au transferat copilul la o altă grădiniță. În paralel cu ancheta Poliției, am început și noi o anchetă, s-a constituit Comisia de Disciplină și urmează să se stabilească dacă se confirmă sau nu lucrurile semnalate”, a spus directoarea grădiniței, prof. Ana Todeilă, pentru sursa citată mai sus.