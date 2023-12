Alertă în București. Daria, o fetiță de 12 ani, a dispărut. Cine o vede este rugat să sune la 112

Este alertă într-o familie din București. Voicu Daria Gabriela, o fetiță în vârstă de 12 ani, este de negăsit. A plecat în data de 21 decembrie 2023 de la domiciliu și nu s-a mai întors. Cine o vede este rugat să apeleze numărul de urgență 112. A fost emis și un mesaj Ro-Alert. Semnalmentele fetiței dispărute se află mai jos.

Voicu Daria Gabriela este o fetiță în vârstă de 12 ani care a plecat de la domiciliul său din Sectorul 2 și nu s-a mai întors. Familia a raportat imediat dispariția către autorități, iar acum poliția face un apel pentru găsirea minorei. A plecat de acasă în cursul zilei de joi, 21 decembrie 2023.

„La data de 21 decembrie 2023, Poliţia Capitalei a fost sesizată şi solicită sprijin în vederea depistării unei minore care, în aceeaşi zi, a plecat de la domiciliu, din Sectorul 2 şi nu a mai revenit până în prezent”, a transmis Poliția Capitalei.

Vezi și ALERTĂ ÎN TÂRGU JIU! O ADOLESCENTĂ DE 14 ANI A DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ. A FOST EMIS MESAJ RO ALERT

Alertă în București – o minoră de 12 ani a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Daria are o înălțime de 1.55 metri și o greutate de 45 de kilograme. Are părul lung, castaniu, iar ochii sunt căprui. În ziua în care a plecat de la domiciliul din Sectorul 2, minora în vârstă de 12 ani îmbrăcase o bluză de culoare bej, cu inscripții negre, o pereche de pantaloni negri și ghete negre. Ca semn particular, poartă aparat dentar pe ambele arcade. A fost transmis și un mesaj Ro-Alert.

„La nivelul Poliţiei Române, au fost demarate procedurile de depistare a persoanei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel naţional. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis Poliţia.

Detaliile regăsite pe site-ul Poliției Române: