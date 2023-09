Un cunoscut actor de la Hollywood a murit la 90 de ani. A jucat într-un serial celebru

Doliu la Hollywood. David McCallum, actorul britanic devenit celebru în dramele de spionaj din anii `60, printre care și The Man from U.N.C.L.E, a murit la vârsta de 90 de ani.

Actorul de origine scoțiană a mai jucat în serialele Colditz și Sapphire & Steel. Recent, McCallum a fost cunoscut pentru rolul său, de lungă durată, de medic legist din serialul de succes al CBS NCIS. Actorul a murit luni, 25 septembrie 2023, la New York. Se zvonește că decesul său s-a datorat unor cauze naturale.

Este doliu la Hollywood

Serialul The Man from U.N.C.L.E s-a încheiat în 1968, dar nu înainte de a primi mai multe nominalizări la Emmy și Globul de Aur. Pe marele ecran, McCallum a avut roluri în filme precum The Great Escape, The Greatest Story Ever Told și A Night to Remember. De asemenea, a jucat ca invitat în serialele TV, Perry Mason și The Outer Limits.

Născut în Glasgow din părinți muzicieni clasici, McCallum a urmat, inițial, o carieră în muzică înainte de a se angaja ca actor. McCallum și-a găsit de asemenea de lucru ca actor de voce în desenele animate pentru copii și jocuri video.

„A fost cel mai amabil, mai cool, mai răbdător și mai iubitor tată. Întotdeauna a pus familia înaintea lui. Așteapta cu nerăbdare orice șansă de a intra în legătură cu nepoții săi și a avut o legătură unică cu fiecare dintre ei. El și nepotul său cel mai mic, Whit, în vârstă de 9 ani, puteau fi adesea găsiți în colțul unei camere la petreceri de familie, având conversații filozofice profunde. A fost un adevărat om renascentist – era fascinat de știință și cultură și transforma acele pasiuni în cunoaștere.

De exemplu, era capabil să conducă o orchestră simfonică și (dacă era nevoie) putea chiar să efectueze o autopsie, pe baza studiilor sale de decenii pentru rolul său în NCIS. După ce m-am întors de la spital la apartamentul lor, am întrebat-o pe mama dacă e bine, înainte de a merge la culcare. Răspunsul ei a fost simplu: „Da. Dar mi-aș dori să avem șansa să îmbătrânim împreună. Ea are 79 de ani, iar tata tocmai a împlinit 90. Onestitatea din acea emoție arată cât de vibrante au fost relația lor frumoasă și viața de zi cu zi și cumva, chiar și la 90 de ani, tati nu a îmbătrânit niciodată”, a spus fiul său Peter McCallum într-o declarație în numele familiei, citat de People.

