Un cunoscut actor s-a stins din viață la 73 de ani. A jucat în peste 22 de seriale și 6 filme

Este vorba despre Thomas William Stevenson Rowbotham, cunoscut ca Tom Owen, care a murit marți, 8 noiembrie 2022, la vârsta de 73 de ani. A fost cel mai cunoscut actor britanic care a jucat rolul lui Tom Simmonite, în sitcomul Last of the Summer Wine. Era fiul lui Bill Owen, cel care l-a interpretat pe William „Compo” Simmonite în spectacol. Iată care a fost cauza morții sale.

Tom Owen l-a jucat pe Tom Simmonite, în cel mai longeviv serial de comedie din Marea Britanie, timp de 10 ani, din 2000. Apariția actorului în această producție a continuat o tradiție de familie, după ce tatăl său, Bill Owen, l-a portretizat pe bunicul lui Tom, adică pe Compo Simmonite, pe micile ecrane.

Ce spune familia lui Tom Owen despre moartea actorului

Familia lui Tom Owen a confirmat moartea acestuia într-o declarație,în care se precizează că actorul a murit în pace.

”A murit în pace și i-au rămas cei doi copii ai săi, James și William, și fosta soție, Mary”, au transmis cei trei membrii ai familiei actorului.

Actorul a mai jucat în The Bill, Upstairs Downstairs și The Hello Goodbye Man.

După ce a părăsit școala, Tom și-a început lunga sa carieră în actorie. Datorită tatălui său, a obținut primul său job ca asistent manager de scenă la Leatherhead Theatre din Surrey. Un an mai târziu, a primit o slujbă similară la Teatrul Westminster. A lucrat în televiziune timp de patru, ani când s-a întors la teatrul de repertoriu din Sidmouth, Devon,unde a și regizat.

Tatăl lui Tom Owen a murit de cancer

În 1999, tatăl său a murit de cancer, iar la scurt timp după aceea a fost ales să interpreteze fiul pierdut al lui Compo, în Last Of The Summer Wine.

”Au trecut două sau trei zile după ce tata a murit”, a spus el anterior, despre apelul de la producătorul emisiunii, Alan Bell, în 2000.

”Evident că mintea mea era pe alte lucruri, cum ar fi organizarea înmormântării, și nu mi-a trecut deloc prin cap că voi fi abordată să joc fiul pierdut de mult al lui Compo. Alan mi-a sugerat ideea și m-am gândit la ea două secunde înainte de a spune da”, a mai declarat Tom.

Tom mai mărturisea la vremea respectivă că a fost „foarte ciudat” să preia rolul, după moartea tatălui său.

”A fost emoționant, dar foarte devreme am decis că singurul mod în care puteam să o rezolv este să fiu profesionist. Eram foarte conștient de cât de precauți ar putea fi ceilalți membri ai distribuției față de mine. Toți trecuseră printr-un șoc traumatizant când a murit tata. Îl cunoșteau și de toți acești ani.

Tatălui meu i-a plăcut spectacolul și cred că ar fi foarte mândru că va continua și, într-un fel, continuă în memoria lui. Cred că ar fi foarte fericit că i-am luat locul”, a conchis regretatul actor, la vremea respectivă.

