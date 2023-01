Hevito (37 de ani), pe numele său real Severino Hernandez Hector Manuel, cel care a lansat piese precum „Bailando” cu DJ Sava, „Viajero” cu Vanotek sau „Negra Linda” cu Gipsy Casual și Ralflo, este făcut praf de un taximetrist din Capitală. Nu vorbim doar de neplata cursei, ci și de violență. CANCAN.RO are toată povestea, precum și declarații în exclusivitate.

Severino Hernandez Hector Manuel s-a născut în Republica Dominicană, dar a cunoscut succesul muzical în România, grație colaborărilor cu mai mulți artiști. Dacă pe plan profesional stă excelent, în plan personal ar avea anumite probleme. Cel puțin așa suține Alexandru Viorel, un taximetrist din București, care ar fi avut ghinionul să-l aibă în propria mașină.

“L-am luat de pe Victoriei 155, miercuri, pe timp de zi, mi-a zis că stă în Popești. Am fost acolo cu el, am oprit pe drum, și-a luat o sticlă de vodcă. Am ajuns în Popești, i-am zis sa-mi dea banii pe cursă. M-a rugat să mai stau. Și-a luat o bere de la un magazin, apoi au mai venit câțiva prieteni de-ai lui. A mai băut un pahar de vin cu ei. Apoi a plecat de acolo să-l duc acasă”, ne-a mărturisit taximetristul.

Hevito, “țeapă” de 92 de lei

În continuare, Alexandru Viorel a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că Hevito ar fi devenit violent în momentul în care i s-ar fi solicitat să achite cursa. Ulterior, taximetristul l-a sunat, dar fără succes. Paguba nu și-a recuperat-o.

“Pe drum i-am mai cumpărat eu din banii mei două beri. Apoi l-am lăsat la alt magazin. Am oprit aparatul, i-am dat bonul, 80 de lei. Apoi mi-a dat o palmă. Mai mult de două ore am stat cu el. M-am întors unde a băut prima dată cu acei băieți și am lăsat numărul meu de telefon acolo. M-a sunat, am stabilit să ne vedem, dar nu a venit. Nici nu a mai răspuns. I-am spus să-mi dea banii pe cursă, 80 de lei, plus banii pe bere, 12 lei. Mi-a zis să stau liniștit. Nu a mai dat niciun semn”, ne-a mai spus bărbatul.

“Omul, în taxi, o luase razna rău. Că e trimisul Domnului, că face, că drege. Apoi spunea că e în Guvern…”, a încheiat Alexandru Viorel.

CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu desfășurarea acestui subiect.