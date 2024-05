Adina, iubita din liceu a lui Alin Oprea, a fost răpusă de o boală incurabilă. Ce bilet i-a lăsat artistului înainte să moară

Alin Oprea (52 de ani) este solistul trupei Talisman încă din anul 1996. De-a lungul anilor, trupa a lansat piese care au devenit rapid îndrăgite de publicul românesc. Printre acestea se află și piesa „Atât de singur”, care, de altfel, ascunde o poveste tristă, reală, dar care transmite un mesaj care denotă optimism. Este vorba despre Adina, iubita din liceu a cântărețului, care a fost răpusă de o boală incurabilă. Înainte să se stingă din viață, i-a lăsat un bilet. Detaliile se află mai jos, în articol.

Alin Oprea și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii de la Kanal D, prezentată de Denise Rifai. Acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de Medana. Cei doi au ales să se căsătorească în decembrie 2022. După ruptura de fosta soție, solistul trupei Talisman și-a găsit alinarea în brațele Medanei.

În cadrul emisiunii de la Kanal D, artistul a mărturisit, printre altele, ce poveste se ascunde în spatele piesei „Atât de singur”. Solistul trupei Talisman a precizat că povestea piesei pendulează în jurul unei experiențe pe care a trăit-o atunci când era clasa a X-a. Este vorba despre o poveste reală, tristă, însă prin care s-a dorit transmiterea unui mesaj optimist. În cadrul emisiunii, solistul a mărturisit că mesajul se leagă de povestea de iubire pe care a trăit-o în perioada liceului. Adina, iubita din liceu a artistului, a fost răpusă de o boală incurabilă. Înainte să treacă în neființă, i-a lăsat solistului trupei Talisman un bilet.

Atunci când artistul era clasa a X-a, s-a îndrăgostit de o adolescentă pe nume Adina. Povestea de iubire din adolescență a avut, însă, un final tragic. O invitase pe tânără să meargă cu el la mare. Bucuros tare că o va întâlni, solistul a urcat în tren. Dar tânăra nu a mai apărut. Când s-a întors de la mare, Alin Oprea avea să afle de la mama fetei că aceasta a decedat. A fost răpusă de o boală incurabilă. Mama Adinei i-a dat artistului, atunci, un bilețel.

„Toată durerea de care am fost capabil în acel moment, adunată în câțiva ani de zile, dar și toată dragostea pe care am adunat-o. Mama ei mi-a înmânat un bilețel, o scrisoare, la momentul în care m-am întâlnit cu ea. Chiar îl purta cu ea. Era foarte important și pentru dânsa. Un bilet în care Adina mi-a scris atât: «Iartă-mă că nu te-am putut însoți în cea mai frumoasă călătorie a vieții tale. A trebuit să plec departe, în umbre reci. Nu te voi mai lăsa de acum, niciodată, atât de singur». Doi ani de zile am ținut acest bilețel la sufletul meu și mi-a provocat foarte multă durere și prezența lui, și plecarea ei”, a spus Alin Oprea.