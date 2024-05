Alin Oprea a aflat de la DIICOT că soția îl înșală! Motivul pentru care a ascuns infidelitatea Larisei Uță: ”N-a fost femeia vieții mele”

Alin Oprea a fost invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a abordat subiectul divorțului de Larisa. În timpul interviului, cântărețul a explicat motivele pentru care a ales să ascundă infidelitățile soției sale timp de doi ani. Iată ce a spus cântărețul!

Prezent în emisiunea moderată de Denise Rifai de la Kanal D, Alin Oprea a fost sincer în privința tuturor conflictelor și acuzațiilor de agresivitate care au avut loc între el și fosta sa soție, Larisa Uță. Despărțirea oficială a celor doi a avut loc în 2021. În timpul emisiunii, artistul a dezvăluit că, la un moment dat, fosta sa parteneră ar fi schimbat încuietoarea casei, ceea ce l-a determinat să cheme de două ori Poliția pentru a-și recupera bunurile personale.

Alin Oprea explică că nu a vrut să vorbească despre infidelitatea față de fosta sa soție timp de doi ani pentru a nu tulbura bucuria majoratului fiicei lor. El a adăugat că Larisa însăși a mărturisit că l-a înșelat și a subliniat că nu a simțit niciodată un adevărat sentiment de iubire pentru femeia cu care are doi copii.

Acesta a afirmat că a aflat de la DIICOT de trădarea soției. Telefoanele sale și ale soției au fost monitorizate timp de 5 ani, deoarece bărbatul avea o firmă de organizare evenimente și intra în contact cu diferite persoane.

„Doi ani. Practic, eu n-am crezut când am aflat lucrul ăsta. Când am auzit convorbirile, eu n-am crezut și mi-am dat seama că mi s-a spulberat nu doar un vis, ci mi s-a spulberat familia și că eu, din momentul ăsta, după ce aflu așa ceva, cu probabilitate de 100%, n-o să mai pot merge mai departe.

Dar am ales să ascundem acest moment. Ea mi-a recunoscut atunci. Am sunat-o și mi-a zis că «da, am avut doi, dar uite că o să le spun și copiilor». I-am zis că nu trebuie să le spună, pentru că nu e cazul. Eu am crezut în femeia asta. N-am iubit-o în adevăratul sens al cuvântului, n-a fost femeia vieții mele, dar am respectat-o și am crezut în ea, am avut încredere totală.

Fetița noastră împlinea 18 ani pe data de 2 august 2020 și am stabilit de comun acord ca până atunci să fie liniște, să putem sărbători majoratul fetei și să demarăm procedurile de divorț abia în urma acestei sărbători, să nu-i stricăm copilăria și puritatea fetei. Dar am stricat-o și pe asta într-un final, asta e. A început acel tsunami exact cu o lună înainte de ziua fetei, ca să nu mă pot bucura nici eu,” a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii de la Kanal D.