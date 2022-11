Un cuplu a avut cea mai bizară ceartă! Care e motivul absurd pentru care cei doi și-au aruncat vorbe grele

Motivele de la care poate izbucni o ceartă sunt multiple. Fie de la bani, responsabilități, lipsă de comunicare și multe altele. Însă, povestea pe care o prezentăm, în articolul de mai jos, te va surprinde.

A fost la un pas de a-i spune „adio” soțului ei. Totul, dintr-un motiv la care nimeni nu s-ar fi gândit.

Se întâmplă peste Ocean, unde, o femeie a povestit, pe platforma Reddit, ce a pățit și cum a ajuns să aibă o ceartă de zile mari ce avea să se încheie cu un divorț.

Motivul ciudat pentru care un cuplu mai avea puțin și ajungea la divorț

Femeia a povestit că soțul ei a pus-o să plătească consumația de la restaurant, atât pentru el, cât și pentru familia lui, în condițiile în care el a inițiat ieșirea în oraș și tot el primise bonusuri de la serviciu.

„Eu și soțul meu nu avem banii la comun, așa a fost în cei 3 ani de căsnicie și până acum ne-am descurcat bine, deși, uneori încearcă să mă convingă să plătesc pentru el, dar o fac doar atunci când vreau să fac un lucru drăguț pentru el, să zicem să-l invit la un restaurant.

Săptămâna trecută, a primit un bonus la serviciu, a fost foarte bucuros, și-a informat întreaga familie și a planificat să iasă în oraș și să sărbătorească cu noi. El a ales restaurantul, meniul, băuturile, etc. Eu am crezut, firește, că el va plăti pentru toate acestea, deoarece el organizase totul și era, practic, petrecerea lui. Dar se pare că m-am înșelat, pentru că atunci când a venit timpul să plătească nota, mi-a spus să mă ocup eu de asta. L-am întrebat de ce? Este sărbătoarea lui, nu a mea, dar a insistat să plătesc și că îmi va explica mai târziu. Am refuzat și am cerut o explicație, el a spus că, deși da, el este cel care a primit bonusul, a presupus că aș vrea să sărbătoresc asta și că mă voi oferi să acopăr nota de plată”, a povestit aceasta, pe platforma Reddit.

Și-a implorat soția să plătească masa în oraș

Femeia a mai spus că soțul ei nu primise, încă, bonusul, de fapt, așa că a implorat-o să plătească ea pentru întreaga consumație.

„Când am vorbit despre cât de ridicol a fost din partea lui să presupună că voi plăti, nu doar pentru mesele lui, ci, și ale familiei sale, a spus că ar trebui să mă bucur pentru el în loc să fiu vizibil frustrată. Apoi a spus că încă nu și-a primit bonusul și m-a implorat să mă ocup de notă acum și că «s-ar putea» să-mi dea banii înapoi, mai târziu. Am refuzat și am plătit doar pentru ceea ce am consumat eu. El și familia lui au început să vorbească despre cât de nepotrivit m-am comportat, mi-am luat poșeta și am plecat acasă după aceea, pentru că a fost foarte multă agitație când au început să se certe cine va acoperi nota de plată. El a susținut că, dacă rolurile ar fi fost inversate și aș fi primit un bonus, m-ar fi sărbătorit pe mine și realizările mele și ar fi plătit pentru «blestemata» petrecere. I-am spus cu nonșalanță «ei bine, asta e valabil în cazul tău, nu și în cazul meu». El s-a enervat și mai tare și a spus că s-a săturat de prostiile mele juvenile și că nu va uita niciodată scena pe care am făcut-o la restaurant în fața familiei sale. Este supărat pe mine de câteva zile ”, a mai completat aceasta.