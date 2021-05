Un cutremur a zguduit România în această noapte: “Am simțit puternic oscilația în plan vertical”. Undele seismice s-au resimțit și în București

Un cutremur mediu a zguduit în această noapte România, iar undele seismice s-au resimțit în mai multe orașe, inclusiv în București. Câțiva locuitori ai Capitalei au făcut declarații despre evenimentul petrecut, iar oficialii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au transmis magnitudinea exactă pe care a avut-o seismul.

Cutremur semnificativ înregistrat în România

Conform informațiilor furnizate de angajații de la INCDFP, cutremurul s-a produs astăzi, la ora 00:30:37, în zona seismică Vrancea, Buzău. Magnitudinea sa a fost de 4.7 grade pe scara Richter, deși, inițial, s-a spus că ar fi fost de 5.1. Adâncimea la care s-a înregistrat este de 128 km.

Seismul s-a simțit în apropierea următoarelor oraşe: 72km E de Brașov, 74km NE de Ploiești, 118km V de Brăila, 120km V de Galați, 120km S de Bacău, 125km N de București, 149km NE de Pitești, 187km E de Sibiu, 190km N de Ruse, 200km SV de Iași.

“Cutremurul s-a simțit la etajul 3/4 – bloc construcție 1967, în zona Titan (Jean Steriadi) – Sector 3. Deoarece eram așezat pe un fotoliu la birou, s-a resimțit puternit oscilația în plan vertical, care a avut o durată de 2-3 secunde după care s-a atenuat. Estimez durata cam la 6 secunde. Nu am sesizat oscilații în plan orizontal”, a povestit un locuitor din București la rubrica de mărturii a site-ului infp.ro.

O femeie care stă în Sectorul 4 al Capitalei a spus: “Stăteam pe canapea și jucam remi pe tabletă. În fața canapelei am o măsuță din sticlă, iar pe ea aveam un pahar de suc. La un moment dat, paharul mi-a distras atenția. Când mă uit… se mișca sucul în pahar. Mă uit în sus… se mișca lustra. Am intrat puțin în panică, dar, în scurt timp, am reușit să îmi revin. (…)”.

“A fost un ușor vuiet și mișcare pe verticală. Am simțit de la nivelul solului, interior, pereți beton. Animalele nu au reacționat”, a mărturisit o localnică din Snagov.

Sursa foto: freepik.com