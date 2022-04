Un elev a fost incendiat în timpul orelor, în Botoșani. Susține că cei care i-au dat foc sunt colegii

La Liceul Tehnologic din Flămânzi a avut loc o adevărată tragedie. Unui elev cu dizabilități i s-a dat foc chiar în timpul orelor de curs și are arsuri pe 20% din corp. Acesta a fost internat de urgență la ATI, după ce femeia de serviciu l-a auzit strigând.

Directoarea liceului din Botoșani a transmis cum a decurs cazul copilului cu dizabilități. Potrivit acesteia, o femeie de serviciu l-a observat pe copilul care luase foc și a anunțat-o. Din moment ce nu au camere de supraveghere, nu pot ști cu exactitate ce s-a întâmplat. Elevul urla că i s-a dat foc, iar colegii susțin că și-ar fi dat singur foc.

„La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem", a spus directoarea liceului Tehnologic din Flămânzi.

Elevii care i-au dat foc colegului cu dizabilități. Ce spun autoritățile

Elevul susține că nu nu și-a dat foc singur, ci a fost incendiat de colegi. Liceenii s-ar fi jucat cu spray-ul de șters tabla și ar fi aprins focul de la acesta și de la o brichetă. Flacăra ar fi fost pusă asupra lui. În aceste clipe, nu se știe ce se va întâmpla cu elevii, iar băiatul este la spital.

„Are o arsură prin flacără pe 20% din suprafaţa corporală, respectiv la nivelul feţei, regiunii cervicale anterioare, torace şi la nivelul membrelor, parcelar. Declarativ, a fost agresat fizic. A fost internat într-o primă etapă pe secţia ATI, a fost stabilizat, şi s-a iniţiat terapia specifică. Având în vedere starea evolutivă favorabilă, a fost transferat la Unitatea de Arşi pentru a se continua terapia specifică", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie "Sf. Maria" din Iaşi, dr. Solange Roşu.