Un elev de 12 ani din Dolj și-a fracturat piciorul la ora de sport. Nimeni nu și-a dat seama!

Un elev de 12 ani din Dolj și-a fracturat piciorul la ora de sport și, ceea ce pare de domeniul absurdului, nimeni nu și-a dat seama de asta. Conform știrilor PRO TV, accidentul s-a petrecut în localitatea Zănoaga, aflată la 30 de kilometri de Craiova. Cauza accidentul suferit de copil ar fi terenul denivelat, iar conducerea instituției este acuzată că știa acest lucru, numai că a omis să ia măsurile care se impuneau. Băiatul în vârstă de 13 ani este elev în clasa a șaptea, iar după ora de educație fizică și sport, atunci când a ajuns acasă, le-a spus părinților că are dureri mari la piciorul drept. Aceștia l-au dus la spital, iar diagnosticul pus de medici a fost fractură.

Elevul de 12 ani ”a plecat pe picioarele lui acasă”, susține profesoara de educație fizică

Tatăl elevului susține că băiatul său a călcat strâmb, în timpul orei de sport. Îl doare piciorul foarte tare, iar acum va trebui să stea acasă o perioadă de timp, până se va reface complet.

Andra Manea, profesoara de educație fizică a elevului spune că acesta ”a jucat fotbal, a plecat pe picioarele lui acasă, am fost surprinsă şi eu când am aflat că are piciorul în ghips. Nu mi-a spus, dacă îmi spunea că îl doare nu mai juca fotbal, rezultatul era diferit.”

Părinții arată cu degetul, acuzator, către conducerea școlii. Terenul de sport este plin de denivelări, o adevărată capcană pentru copii. Nici nu ar trebui să se desfășoare ore de educație fizică acolo, au declarat ei pentru PRO TV.

“Au mai fost astfel de incidente?



Da, acum doi ani. O poartă nu mai este, pe unul a căzut bara.”

”Toți copiii sunt în pericol”, susțin părinții. ”Vin cu exerciții potrivite terenului respectiv”, susține profesoara de fizică

“Toţi copiii sunt în pericol”, susțin părinții revoltați. ”Un pic mai nivelat şi ar fi super, că probabil de asta se întâmplă şi neplăcerile.”

Profesoara nu contestă starea precară a terenului de sport, dar declară că încearcă să găsească soluţii pentru a nu apărea accidente: “Condiţiile nu sunt cele mai potrivite, încerc să fac să fac tot posibilul să vin cu exerciţii potrivite terenului respectiv.”

Cristian Răduț, directorul școlii din Zănoaga, județul Dolj, promite că va face tot posibilul pentru a găsi fondurile necesare reamenajării bazei sportive: ”Vom căuta să găsim fondurile necesare pentru a face din această bază sportivă ceva cu adevărat, care să îi ajute pe copii şi profesorul respectiv în desfăşurarea activităţii.”

Elevul de 12 ani care şi-a fracturat piciorul se va întoarce la cursuri abia peste trei săptămâni, spun părinţii.

