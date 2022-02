Un gălățean a ajuns la Urgențe cu o vestă antiglonț. Explicația halucinantă pe care le-a dat-o medicilor

Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a ajuns la spitalul din Galați cu o problemă medicală. În momentul în care a fost consultat, însă, doctorii au observat că acesta poartă o vestă antiglonţ.

Incidentul a avut loc luni, 15 februarie, la UPU Galaţi, când bărbatul s-a prezentat la UPU Galați deoarece avea o problemă medicală. Halucinant, însă, era faptul că acesta purta o vestă antiglonț. Pacientul le-a explicat medicilor că vrea să fie protejat şi poartă vesta din cauza conflictului între Rusia și Ucraina.

De teamă să nu izbucnească un război, bărbatul a decis să poarte o vestă antiglonț,pe care a primit-o de la un club de airsoft unde este membru. Întâmplarea uluitoare a fost relatată de medicul Paul Ichim, pe pagina sa de Facebook.

”Am sa vorbesc despre niste chestii sensibile de prin spitale. Observatiile corespund realitatilor actuale, de cand a inceput mizeria asta de pandemie si de cand apartinatorii nu mai intra la pacienti. Se interneaza pacienti cu diverse valori la ei. Desi le spunem si avem afisat oficial ca nu raspundem de valorile pacientilor, ei pastreaza asupra lor ce nu te astepti. Normal ca nu avem voie sa scotocim in lucrurile personale ale pacientilor si nu avem cum sa stim ce au. Ca sa venim in ajutorul lor, al celor care colaboreaza cu noi, intocmim un proces verbal cu ce ne dau in pastrare, sigilam punem sub cheie si restituim pacientului la plecare sau familiei bunurile despre care am aflat.

Au aparut diverse acuze de la cei care sunt secretosi, ca le-au disparut diverse, situatie total neplacuta pentru noi. De aici diverse interpretari si suspiciuni, mai ales ca hotul neprins, negustor cinstit. In concluzie, cand veniti in spital anuntati asistentele sefe ce detineti, stocati sub cheie la ele bunurile, ca sa nu mai avem situatii din astea dezagreabile. Va rugam frumos, lasati bijuteriile acasa, la noi nu se face parada modei!!! Pe alta parte discutand situatiile astea si modul de gestionare, aflu niste chestii de am devenit subit religios din ala facandu-mi cruci fara numar. Asa am aflat ca in situatii nefericite, apartinatorii cer de la noi, ce nu-ti trece prin cap, de pe urma decedatului. Sunt cereri de servetele umede, de pampersi, de camasuta cu floricele, care hai sa fim seriosi, nimeni nu le mai contabilizeaza cand trebuie gestionat un pacient ce a decedat.

Ce mama ei de viata sa faci cu servetelele , pampersii ramasi dupa un om ce a decedat, decat sa le arunci la deseuri. Am spus corect, cereri inregistrate la director si dosare intregi cu chestii din astea., cu amenintari de relatari pe la televiziuni si nu mai stiu eu pe unde. Sunt curios, ati devenit si voi bisericosi cititnd asa ceva, v-ati facut cruce? Pe undeva lumea a luat-o rara rau. Daca a venit la urgente sa se consulte unul, cu vesta antiglont pe el, ca nu stie cand incepe razbelul si sa fie protejat, ce mai vreti?”, a scris medicul.