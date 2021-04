De mai bine de un deceniu, un giurgiuvean își „terorizează” vecinii cu mirosurile emanate de tonele de deșeuri adunate în curtea locuinței sale. Munții de gunoaie se întind deja și în afara curții, dar până acum situația nu a putut fi rezolvată.

Cu doi ani în urmă, autoritățile locale au intervenit în forță la domiciliul giurgiuveanului, dar, între timp, situația a revenit la „normal”.

Aflată „la stradă”, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde ale municipiului Giurgiu (Mihai Viteazu), locuința lui B.C. s-a transformat, de-a lungul vremii, într-un veritabil depozit de deșeuri, pericol atât din punct de vedere sanitar (gândacii și șobolanii sunt „la ei acasă” printre sticle, haine mucegăite sau mobilier) dar și al incendiilor, oricând un muc de țigară aruncat aiurea putând să transforme zona într-un incendiu ce ar putea afecta inclusiv locuințele din jur.

Autoritățile locale au intervenit, în forță, în anul 2019, când oamenii din zonă au ajuns la capătul răbdării.

Peste 7 tone de gunoi au fost ridicate acum doi ani

Pe data de 11 iunie 2019, angajați ai Poliției locale, ai Gărzii de Mediu, Direcției pentru Sănătate Publică, ai operatorului de salubritate din Giurgiu, și ai instituțiilor din subordinea MAI (Jandarmerie și Poliție) au acționat, încă de la primele ore ale dimineții, la domiciliul giurgiuveanului care, în decurs de mai mulți ani, a adunat în curte o cantitate impresionantă de deșeuri de toate felurile, transformând zona într-o adevărată bombă ecologică.

S-au ridicat, la acea vreme, 7,3 tone de deșeuri, la acțiune participând 10 angajați ai SC Giurgiu Servicii Publice SA, două autocamioane de câte 9 mc fiecare.

„În urma unei sesizări, în format electronic, adresată Domnului Primar al Municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (n.r. fostul edil al municipiului Giurgiu) și retransmisă Direcției Poliției Locale Giurgiu, vecinii imobilului cu nr.41, situat în Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazul, ni s-a adus în atenție faptul că de ani buni, proprietarul imobilului susmenționat B. C., depozitează în curtea proprie, deșeuri adunate de la pubele de gunoi, aspectul și mirosul degajat fiind greu de suportat dar această curte a devenit un focar de infecție. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ ÎN INTERIOR CARE LUI GHEORGHE DINCĂ ȘI CE AU GĂSIT, DE FAPT, ANCHETATORII ACOLO)

Poliția Locală a luat măsuri legale împotriva numitului B. C. încă de acum un an, au fost întocmite Note de Constatare prin care acesta a fost somat să igienizeze curtea imobilului dar acesta nu s-a conformat. După îndelungi discuții, am reușit să îl convingem să își dea acordul pentru evacuarea deșeurilor”, declara, la vremea respectivă, directorul adjunct al Direcției Poliției Locale Giurgiu, Mihăiță Penciu.

Mizeria a ajuns și pe spațiul public

Și de atunci, polițiștii locali îl „vizitează” pe B.C. aproape lunar, punându-i în vedere faptul că are obligația de a remedia situația. Numai că, în loc să se supună recomandărilor, acesta a continuat să aducă tot mai multe deșeuri, astfel că acum mizeria se întinde inclusiv pe domeniul public (spațiul verde aflat în fața locuinței acestuia).

Dacă până acum intervențiile păreau greu de făcut (bărbatul se opunea de fiecare dată, spunându-le „localilor” că gunoiul din curtea lui reprezintă o mulțime de bani), se pare că legislația modificată anul trecut vine în sprijinul autorităților locale, odată cu Legea 275/2020, aprobată în luna noiembrie a anului trecut.

Vecinii mai au de așteptat

Acest act normativ prevede modificarea de măsuri de gospodărire a UAT-urilor. Astfel, se conferă autorității teritorial-administrative – Primarul localității – dreptul de a interveni pe domeniile private pentru salubrizare și pentru igienizare atunci când proprietarul nu permite. Se obține o Ordonanță Președențială prin care se poate interveni. Mai rămâne doar ca și în Consiliul Local să se emită un act administrativ în acest sens.

Din informațiile deținute până la acest moment, B. C. este cunoscut cu antecedente penale, în trecut fiind condamnat. (VEZI ȘI: UN ROMAN A COLECTIONAT 10 TONE DE GUNOI IN LOCUINTA SA)

Din păcate, având în vedere faptul că toată procedura este una de durată, vecinii lui B.C. vor mai avea de așteptat, și, totodată, de suportat inconvenientul legat de „depozitul de deșeuri ad-hoc” de pe Bulevardul Mihai Viteazu.