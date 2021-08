Un ieșean, care s-a întors în România după 22 de ani, trăiește o dramă incredibilă! În Canada câștiga un salariu pe care mulți și l-ar dori: ”Salariul și confortul de acolo nu o să le am aici”

Sorin, un ieșean în vârstă de 55 de ani, s-a întors în țară, după ce mai bine de 22 de ani a stat și a lucrat în Canada. Bărbatul a revenit pe plaiurile românești și este decis să rămână, însă, a întâlnit un inconvenient: salariile din România sunt mult mai mici decât cele din afară!

La Iași s-a desfășurat un târg pentru persoanele din diaspora care își caută job. Mai mulți angajatori au încercat să convingă ieșenii să revină în țară, pentru a lucra aici, și să renunțe la viața din străinătate. Atenția jurnaliștilor s-a centrat și pe povestea lui Sorin, un bărbat în vârstă de 55 de ani care a lucrat în Canada, Montreal, timp de 22 de ani și care a revenit în țară. Bărbatul a lucrat ca expert în inginerie, respectiv project manager, iar salariul pe care îl câștiga era de 5000 de dolari. Bărbatul mărturisește că singurul motiv pentru care vrea să se întoarcă este dragostea pe care o poartă țării în care s-a născut.

„M-am gândit mult și altă justificare decât dragostea de țară nu găsesc. Asta nu e o glumă. Deci cineva care se întoarce, și suntem atipici cei care ne întoarcem de acolo, pentru că nu există o piață reală pentru cei care se întorc de acolo, își găsesc greu locul. Găsim locul ocupat pentru că este normal pentru cei care se întorc de acolo să nu mai găsească posturi. Problema nu este de concurență, ci de colaborare, de echipă, vii din afară cu niște cunoștințe și s-ar putea să-i ajutăm pe cei care sunt în țară. Problema e că nu se întâmplă nimic, așa cum era acum 22 de ani. De asta am plecat atunci”, susține Sorin, arată BZI.ro.

Ieșeanul: ”Salariul și confortul de acolo nu o să le am aici”

De asemenea, bărbatul mărturisește că salariul și confortul pe care le avea în Canada nu le va avea în România. În domeniul în care lucrează și pentru care este pregătit, salariile din țară sunt foarte mici, în comparație cu salariile din alte state.

„Până acum nu am întrebat de salarii, dar am înțeles că sunt fluctuante. În domeniul meu, salariile din România sunt foarte mici, nu au avut un progres. Întrebarea clasică la un interviu e «Ce salariu doriți?». Eu îi răspund la interviu -«Vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți ce salariu oferiți», pentru că sunt convins că firma dumneavoastră are un sistem de salarizare și dacă este prea puțin, plec peste două luni, dacă este mai mare, încerc să îmi fac datoria la nivelul acela. Nu m-am întors pentru salariu, pentru că am fost conștient când m-am întors că nu o să găsim aceleași salarii. Salariul și confortul de acolo nu o să le am aici. Acum vorbim de un loc decent în societate, la o valoare adăugată. Să putem ajuta cu ceva, să putem participa la dezvoltarea țărișoarei noastre, România”, mai spune bărbatul.

Bărbatul își dorește să rămână în țară să muncească. De asemenea, acesta a mai mărturisit că, în privința copiilor săi, aceștia au renunțat la a mai lucra în străinătate și s-au întors în țară, deoarece așa și-au dorit. De asemenea, ieșeanul susține că angajatorii ar fi mult mai serioși în Canda, decât în România, când vine vorba despre începerea activității la locul de muncă și semnarea contractului.

„Nu știu dacă doar nivelul salarial este cel care poate dicta neapărat un loc de muncă. Cred că trebuie să fie decent și să simți că contribui la ceva prin munca ta. Nu cred că mai este așa de tare frica aceea românească că cineva îți ia locul. Și dacă aduci o plus valoare, se justifică prezența și inclusiv colegul tău de alături s-ar putea să aibă o viață mai bună. Nu mă gândesc să plec din nou, pentru că nu am venit ca să plec. Am fost în fiecare an în vacanță, bineînțeles. Schimbări mari… Se mai schimbă vremea prin țară (n.r. – râde). Nu cred că s-au schimbat multe de la plecarea noastră, pentru că atunci când am plecat din țară, tot așa era situația, cum este acum. Nu se mișcă nimic, așa cum se întâmpla și când am plecat noi în străinătate”, a mai spus acesta.

Sursă foto: captură video Youtube BZI.ro