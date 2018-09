Un impostor se folosește de identitatea lui Nick Rădoi: ”Să fiți mai atenți cu cine vorbiți”

Un impostor se folosește de identitatea lui Nick Rădoi și înșală femei pe rețelele de socializare. Milionarul a transmis un mesaj pentru prietenii săi virtuali.

O persoană necunoscută se folosește de identitatea lui Nick Rădoi. Persoana respectivă se află în spatele unui cont de Instagram cu numele milionarului și încearcă să înșele lumea. Mai exact, pe reprezentantele sexului frumos cărora le cere fotografii în ipostaze intime în schimbul unor bunuri materiale. Înşelătoria a fost demascată la timp, iar una dintre tinerele care au fost la un pas să pice în capcană este hotărâtă să meargă la poliţie pentru ca vinovatul să fie descoperit, potrivit informaţiilor din presă.

„Se pare că multe fete au căzut în plasă unui individ care îmi folosește numele meu. Și chiar aș dori să fiți mai atenți cu cine vorbiți, eu am doar un Facebook și un Instagram”, a scris Nick Rădoi pe Facebook.

Nick Rădoi s-a despărțit în urmă cu câteva luni de Mădălina Apostol

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis în urmă cu câteva luni să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi păreau extrem de fericiți și chiar aveau planuri de nuntă. Însă la un moment dat lucrurile nu mai mergeau între ei, iar motivul despărțirii lor ar fi fost niște persoane care au intervenit între Nick Rădoi și Mădălina Apostol.

„Am fost la un pas de căsătorie. Am cerut-o de logodnă pentru că a fost atunci ceva foarte serios, dar a fost o despărţire atât de frumoasă că şi acum am lăsat o carte deschisă. Când ea s-a despărţit cu cine era în perioadă eu am reluat legatura cu ea. Decizia noastră a fost sa reluăm ce a rămas în urmă. Am realizat de data aceasta că a trebuit să închid cartea, unele lucruri care s-au întâmplat în timpul acesta. A intervenit cineva între noi, au intervenit oameni între noi, şi am ajuns să înţeleg nişte lucruri şi m-au făcut să decid că trebuie să opresc relaţia asta a doua.”, a spus Nick Rădoi în cadrul unei amisiuni TV.