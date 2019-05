Un miliard de euro investiți în Vrancea!

Administrația publică județeană PSD, împreună cu Guvernul PSD, dau un model de urmat în derularea de proiecte de anvergură în domenii prioritare: alimentare cu apă și canalizare, drumuri, sănătate și mediu.

Consiliul Județean Vrancea a reușit să deruleze, în perioada 2016-2019, proiecte în valoare de peste 772 milioane de euro. La această sumă se adaugă investiții de sute de milioane din fonduri guvernamentale și fonduri europene, la nivelul celor 73 de localități vrâncene. Cu sprijinul Guvernului PSD, administrația județeană a dovedit mobilizare exemplară în mai multe proiecte majore de infrastructură: alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregului județ, reabilitarea drumurilor naționale și asfaltarea drumurilor județene sau locale, investiții majore în spitale și echipamente medicale de ultimă generație.

Consiliul Județean Vrancea este, în prezent, una dintre administrațiile cu cele mai multe proiecte de investiții derulate din România. Este vorba de investiții atrase prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), de investiții implementate de Compania Națională de Investiții, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și de finanțări europene prin programele POIM, POS, POR.

Cel mai mare proiect de investiții derulat în Vrancea este „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea”, cunoscut sub denumirea Vranceaqua. „Etapa întâi (în valoare de 107 milioane euro n.r.) a constat în lucrări de anvergură la nivelul municipiului Focșani, comunelor Golești, Cîmpineanca, municipiului Adjud, orașelor Panciu, Odobești și Mărășești. Lucrările au constat în alimentări de apă și canalizare, inclusiv cinci stații de epurare noi”, a spus președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vicepreședinte PSD România. Cea de a doua etapă a proiectului Vranceaqua se află în derulare, cu o valoare totală de peste 1,1 miliarde de lei. „Aceste proiecte situează Vrancea printre cele mai evoluate județe din țară din punct de vedere al alimentării cu apă și al canalizării“, a mai spus președintele Marian Oprișan.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt în derulare nu mai puțin de 185 de proiecte de investiții. La nivelul Consiliului Județean Vrancea vor fi realizate 32 de investiții finanțate prin PNDL 2 în valoare de aproximativ 283 de milioane de lei. Este vorba de investiții în infrastructură rutieră – reabilitare de drumuri și poduri, reabilitare și construcție de școli, sisteme de canalizare, stații de epurare, alimentări cu apă. De asemenea, Consiliul Judeţean are în derulare, la acest moment, mai multe proiecte cu finanţare europeană care vizează reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene, în valoare de 390 de milioane de lei.

În aparatura medical de la actualul Spital Județean au fost investiți aproximativ 80 milioane lei. Astfel, Spitalul Județean este dotat cu 1 RMN și 2 computere tomograf. Toate cele 10 săli de operație sunt dotate la standarde europene, iar Secția de Terapie Intensivă a fost dotată cu aparatură și mobilier nou, la fel cum a fost dotat și Compartimentul de Terapie Coronarieni. În luna aprilie, la Spitalul Județean a fost inaugurată una dintre cele mai moderne săli de operație din România, dotată cu aparatură de ultimă generaţie și care permite și efectuarea de intervenţii medicale în sistem de tele-conferinţă.

Practic, operațiile de la Spitalul Județean din Focșani sunt făcute în condiţii sigure, precum cele de nivel european. În 2019, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” se vor face și alte noi investiții care, cumulate, vor ajunge la 20 milioane lei. Spitalul va avea cea mai modernă stație de sterilizare din România, iar Unitatea Primiri Urgențe (UPU) va fi dotată cu aparatură de ultimă generație.

Într-un mesaj recent, președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vicepreședinte PSD România, a rezumat eforturile și viziunea din ultimii ani: „Vrancea este casa noastră și în fiecare localitate din acest județ, noi, echipa PSD, am făcut lucruri bune. Vrem să facem lucruri bune și pe viitor! Noi am făcut aducțiunile cu apă potabilă în satele și orașele Vrancei, noi am implementat proiecte de canalizare și epurare a apelor uzate. Noi suntem cei care am reușit să reabilităm și să modernizăm drumurile și școlile din județ.

Am investit enorm în aparatura de la Spitalul Județean „Sfântul Pantelimon”, astfel încât să se poată face și aici operații complexe! Analizați toate aceste informații la rece, fără patimă și răspundeți sincer la întrebarea: „A mai făcut cineva atât de multe lucruri bune pentru atât de mulți români în doar 3 ani de guvernare?” Răspunsul îl știm cu toții: „Nu!” Românii merită să trimită la Bruxelles profesioniști care își iubesc țara și care să muncească pentru a obține finanțările necesare pentru proiectele noastre de dezvoltare – școli, spitale, autostrăzi și toate celelalte investiții de care avem nevoie pentru o viață mai bună!”

Material solicitat de PSD Vrancea. Cod Mandatar financiar 41190008