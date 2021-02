Un nou cuplu în showbiz-ul românesc este pe cale să apară. Leo de la Strehaia, impresionat de o brunetă tânără și superbă care nu este Ioana Popescu. FOTO

Deși în urmă cu puțin timp surprindea pe toată lumea atunci când anunța că a început o relație cu Ioana Popescu, Leo de la Strehaia pare să se răzgândit în ceea ce privește viața lui sentimentală.

Surse din anturajul lui Leo spun că vedeta a pus ochii pe o brunetă tânără și frumoasă. Fata, care are 20 și ceva de ani, îl face să se simtă mai tânăr ca niciodată.

„Nu degeaba a ajuns Flori actriță acolo. Leo de la Strehaia i-a dat rolul principal pentru că vrea să o impresioneze. Îi place de ea, dar ea vrea să îl vadă că și face ceva ca să îi fie și ei bine.

Așa că s-au înțeles să vadă cum se vor simți împreună la filmări și, cine știe, poate se va lega ceva. E adevărat, el nu vrea neapărat o relație serioasă, dar îi place de ea că e frumoasă și tânără”, a mărturisit un apropiat de-al lui Leo de la Strehaia jurnaliștilor de la wowbiz.

Totul despre relația cu Ioana Popescu

Iată și declarațiile lui Leo despre relația cu Ioana Popescu, noua lui cucerire, cel puțin în acest moment. „Pot să vă zic că este o persoană de care îmi place de mult timp. N-am reușit să mă bag până acum pentru că a fost combinată și ea, a fost cu altcineva.

Dumnezeu a făcut să ne întâlnim acum, după foarte mulți ani și să cădem de comun acord să ne combinăm, să încercăm să ne facem viața frumoasă unul la altul(…) A trebuit să-mi găsesc și eu pe cineva să aibă grijă de mine. Acum am o relație cu Ioana Popescu, vă spun și confirm această informație.

Este o femeie foarte sexy, foarte frumoasă, poate multora n-o să le placă, dar asta este. E o femeie din showbiz, e o femeie care filmează pentru Kanal D în prezent, la o emisiune. Una peste alta, mi-am luat tot o vedetă. De acum înainte, vlogurile mele vor fi cu Ioana.

Bineînțeles, și cu Patroana, cu Olga, soră-mea… Deocamdată nu i-am zis nimic de relație Patroanei, vă rog să nu-i spuneți, pentru că nu știu când o s-o prind în niște toane bune să pot să-i spun.

Trebuie să mă înțeleagă și ea, că am nevoie de cineva. Să am pe cineva să mă spele, să mă calce, să facă mâncare. Păi ce fac, am venit la București și sunt singur”, a dezvăluit Leo de la Strehaia într-un vlog.

