Giani Kiriță a dat-o de gol pe Geanina de la Exatlon. Concurenta s-a întors la „coteț” cu cel mai mare zâmbet pe față, iar fostul fotbalist susține că totul i se datorează lui Ștefan. „Faimoșii” au observat că ea îl place pe „războinic”, iar seara trecută au avut parte de o adevărată surpriză.

Geanina de la Extatlon îl simpatizează pe Ștefan. Ea a întârziat la „coteț”, iar colegii ei de echipă au presupus că a fost în compania lui Ștefan. Giani Kiriță a fost cel care a dat-o de gol.

„Cred că de la petrecere Geanina îl simpatizează pe Ștefan, pe curcanul ăla! Aseară am avut o surpriză! Geanina a întârziat la coteș și a avut un zâmbet. Ceva plutea în aer!”, a spus Giani. Cătălin Cazacu a tachinat-o și el pe Geanina: „Asta e bârfa zilei! Eu nu am vrut să mă bag, dar după ce am luat 7 la karaoke m-am simțit ofensat. O parte din vulturi sunt luați, iar ceilalți doi vulturi au învățat din greșelile pe care le-au făcut. Am simțit că plutește dragostea în coteț”.

Geanina de la Exatlon a negat că ar fi lipsit din cauza lui Ștefan

Cu toate acestea, Geanina de la Exatlon a ținut să se apere: „Am lipsit, da…Am fost pe plajă și m-am uitat la stele o oră și jumătate și m-am gândit la mine și la ce îmi doresc.

„Eu am fost prezent aseară!”, a spus Ștefan, atunci când Cosmin Cernat l-a luat la întrebări.