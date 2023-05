Un nou divorţ zguduie showbizul românesc! Bebeluşa Oana Ioniţă se desparte de soţul ei, după 10 ani de căsnicie

Bebelușa Oana Ioniță se desparte de soț. Deși urma să se împlinească un deceniu de când formează un cuplu, cei doi și-au spus adio. Care este, de fapt, motivul pentru care blondina a pus capăt mariajului.

Bebelușa Oana Ioniță și soțul ei au decis să își separe drumurile, chiar cu puțin timp înainte de a împlini 10 ani de la căsătorie. Cei doi au depus actele de divorț, iar acum așteaptă pronunțarea. Vedeta a mărturisit că ea și soțul ei au luat decizia despărțirii la sfârșitul anului 2022. Cât despre custodia copilului, blondina a precizat că acest lucru rămâne la alegerea tribunalului.

Oana Ioniță: „Suntem la începutul divorțului”

Deși nu mai formează un cuplu, Oana Ioniță și Florin Budnaru încă locuiesc în aceeași casă, alături de cei mici.

„Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul. Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copiilor, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi”, a mărturisit Oana Ioniță pentru Spynews.ro.

Pe de altă parte, fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor speră ca procesul de divorț să se încheie repede, chiar dacă situația este mai complicată. Se pare că nu este vorba doar de o separare, ci și de copii, dar și de casa pe care a cumpărat-o împreună cu soțul ei. Mai mult, blondina a ținut să precizeze că rămâne de văzut ce vor stabili autoritățile cu privire la custodia celor doi copii.

„Sperăm ca totul să se desfăşoare cât mai repede. Eu sper! Nu vorbesc în numele lui. E mai complicată situaţia, este vorba şi despre copiii, este vorba şi despre casă. La notar totul este mai rapid, într-adevăr, dacă este de comun acord. Trebuie să stabilească un tribunal custodia, orele de vizită, inclusiv când vine vorba despre casa pe care am cumpărat-o”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

Care este motivul despărțirii Oanei Ioniță de soțul ei

Oana Ioniță se desparte de Florin Budnaru din cauza neînțelegerilor. Se pare că cei doi nu mai sunt pe aceeași lungime de undă de ceva timp. De asemenea, vedeta nu își mai împarte nici măcar afacerile cu soțul ei, însă, susține că este important să păstreze legătura de dragul copiilor.

„Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit 10 ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor.

Nu, pe plan profesional suntem separaţi, adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, a mai spus Oana Ioniță.

