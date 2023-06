Un nou episod fabulos cu Gigi Becali în prim plan! Ce șpagă a dat pentru a intra la un concert al cântăreței Celine Dion

Gigi Becali (65 de ani) are parte de multă notorietate în țara noastră. De-a lungul anilor, el s-a făcut remarcat prin investițiile făcute la clubul FCSB, dar și prin stilul său nonconformist. Un nou episod fabulos, ce l-a avut în prim plan pe latifundiarul din Pipera, a fost povestit Valentin Sălăgean. Totul s-a întâmplat în anul 2008, atunci când cei doi se aflau în vacanță la Monaco.

Gigi Becali s-a aflat de nenumărate ori în centrul atenției datorită stilului său nonconformist. De nenumărate ori, latifundiarul din Pipera a uimit pe toată lumea cu spontaneitatea sa. Valentin Sălăgean, un apropiat al lui Becali, a povestit recent mai multe întâmplări pe care le-a trăit alături de milionar.

Ce șpagă a dat Gigi Becali pentru a intra la un concert al celebrei Celine Dion

Valentin Sălăgean este un prosper om de afaceri, cu multe conexiuni în lumea fotbalului românesc. El a fost partener al lui Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu în celebrul lanț de restaurante Trattoria Il Calcio. Totodată, Sălăgean este un apropiat al lui Gigi Becali.

Recent, Valentin Sălăgean a povestit mai multe peripeții pe care le-a trăit alături de Gigi Becali, de-a lungul timpului. Un episod fabulos, cu cei doi în prim plan, s-a petrecut în timpul unei vacanțe la Monaco. După ce au intrat într-un local exclusivist, unde urma să cânte Celine Dion, Becali nu a fost mulțumit de locurile care le-au fost date lui și celor care-l însoțeau. Astfel, finanțatorul FCSB a pus ochii pe două mese aflate într-o zonă mai liniștită. Sălăgean s-a interesat imediat și a aflat că acelea erau locurile rezervate pentru prințul Albert de Monaco și primarul orașului. Totuși, Becali nu s-a lăsat și a insistat să le ofere o șpagă consistentă angajaților localului pentru a-i oferi locuri apropiate de cele pe care le dorea el. După ce a dat nu mai puțin de 3.000 de euro, Becali a fost mulțumit de locurile pe care le-a primit. La scurt timp însă, după începerea concertului, Becali i-a zis lui Sălăgean să plece în altă parte, nefiind deloc impresionat de vocea celebrei Celine Dion. Astfel, cei doi au părăsit localul și au mers să mănânce la un restaurant preferat de Becali.

„Era concert Celine Dion. N-am prins locuri în față, dar am prins la balustradă. Sunt 5.000 de persoane, acolo se deschide tavanul seara. Eram cu Gigi, cu Luminița, soția lui, cu Vasi Geambazi, nepotul lui. Gigi zice: „Bă, eu nu stau aici, nu-mi place! Uite acolo jos două mese!”. Erau două mese, cu câte cinci locuri. Îl chem pe Jacques nu știu cum, șeful de sală, aveam cartea lui de vizită de la cineva. Îmi pregătisem tot terenul, cu Gigi nu poți să mergi nepregătit, e repezit.

Era o coadă când ne-am dus… Dincolo de un cordon, erau doar două persoane. M-am dus cu una de 500 de euro și zic: „Sunt cu viitorul președinte al României și nu vrea să stea la coadă”. Ăia: „Veniți încoace imediat!”. L-au chemat de la coadă: „Domnul Becali, please!”. (n.r. – imită tonul satisfăcut al lui Becali). „Da, bă, asta îmi place cu tine, că te descurci”. 500 de euro deschid ușa oriunde în lume. I-am zis că sunt consilierul lui pe probleme de travel și entertainment. Am intrat, dar lui Gigi nu-i plăcea, voia la mesele alea două. Vorbesc cu Jacques și îmi zice: „Nu pot să-ți dau acolo. În fiecare seară o masă e a prințului Albert și una a primarului din Monaco”. Primarul, Georges (n.r. – Georges Marsan), e împreună cu o româncă, Antoaneta. L-am cunoscut la Constanța, a fost în vizită la Mazăre. Eu am fost șofer. Îi zic lui Jacques: „Georges nu vine în seara asta că e cu Antoaneta la o masă oficială. Dă-mi masa aia”. Și îi dau 1.000. Se duce Jacques, se învârte, vine. „Nu pot, ia-ți banii înapoi!”. Gigi zice: „Ce, mă, ce zice ăsta?! Mai dă-i 2000! Dă-i 3.000, 5.000, cât vrea el”. I-am dat 3.000 și ne-am mutat acolo.

Dar ăla nu venea, știam de la Antoaneta că nu vine. Ne așezăm, poc!, în două minute apare prințul Albert. S-a așezat la masa lui, spate în spate cu Gigi. Începuse Celine Dion să cânte. Urma nunta prințului, Ilie Năstase era invitat. Îi zic lui Gigi: „Poate facem rost de o invitație să mergem și noi la nuntă”. Gigi zice: „Da, bă, merg eu cu Băsescu!”. Se împăcase cu Băsescu. Îmi zice: „Vorbește, bă, cu ăsta! (n.r. – cu prințul Albert). Zic: „Cum să vorbesc, mă?! Are bodyguarzi”. Prințul e născut în aceeași zi cu mine. În fine, i-am zis lui Gigi că nu pot să vorbesc cu prințul. Face: „Bine, mă, hai să mergem că și așa țipă asta (n.r. – Celine Dion), zbiară în urechile mele! Hai să mâncăm un șnițel”. Avea el locul lui la Cafe de Paris. Ne-am ridicat încet, încet, am lăsat acolo familia și am plecat. „Hai, mă, stăm aici?! Urlă asta!”. I-am zis că nici mie nu-mi place Celine Dion.”, a povestit Valentin Sălăgean, pentru Gsp.ro.

