Un nou membru în familia Phoenicia! Zarada…

Daca sunteti gurmanzi sau pur si simplu doriti sa incercati tot ce e nou in materie de localuri din Bucuresti, atunci trebui sa aflati ca incepand de saptamana trecuta, și-a făcut apariția pe scena din capitală un nou restaurant. Se numeste Zarada si se afla in incinta PHOENICIA GRAND HOTEL din zona Baneasa.

Asa cum ne-a obisnuit, omul de afaceri de origine libaneza Mohammad Murad iese in piata, in fiecare an, cu investitii noi. Dupa succesul pe care l-a avut cu deschiderea restaurantului Mandaloun, investitorul pariaza acum tot pe acest domeniul si deschide un nou restaurant, de data aceasta cu specific international.

“Grupul Phoenicia scrie o noua poveste. Poarta numele de Zarada si vorbeste despre un loc cu totul special. Un loc pe care l-am conceput ca pe o stare de spirit, pentru ca am pornit de la ideea ca mancarea iti creaza amintiri si care, speram noi, va fi un punct de reper cand vine vorba de localuri din Bucuresti”, spune Mohammad Murad, presedintele Grupului Phoenicia.

Cu o capacitate de 64 de locuri, Restaurantul Zarada vine in intampinarea clientilor sai cu o varietate de preparate, atat din bucataria internationala, cat si din cea romaneasca. Platouri reci, salate proaspete, ciorbe si supe, peste 20 de retete pe care le puteti alege la felul principal pe baza de carne, peste sau fructe de mare, plus deserturi delicioase si rafinate.

Cuptorul de pizza, o piesă de rezistență a restaurantului

Tot aici gasiti si gustul adevarat de pizza. Maestrii bucatari o pregatesc intr-un cuptor pe lemne, astfel incat autenticitatea acestui preparat sa nu se piarda. De altfel, nu aveti cum sa ratati cuptorul de pizza, pentru ca acesta a fost conceput ca o piesa de rezistanta a restaurantului, fiind amplasat chiar in mijlocul localului, astfe incat oamenii pot vedea de la a la z procesul de preparare.

Si, daca tot vorbim despre pizza, nu am putea sa nu va prezentam unul dintre deserturile “vedeta” din meniul restaurantului Zarada: Pizza Desert. O combinatie extraordinara intre blatul copt in cuptor, crema de ciocolata, fructe si fulgi de cocos.

“ Pentru noi, implinirea este sa va avem oaspeti. Sa va tratam cu respect, caldura si zambete. Sa avem raspuns la orice intrebare despre preparatele noastre si sa ne asiguram ca aveti parte de o experienta placuta, care sa va convinga sa reveniti cu placere la Zarada “ spune Murad. De aici probabil si sloganul restaurantului “#Taste Zarada. It’s addictive”.

Omul de afaceri de origine libaneză Mohammad Murad este proprietarul lanțului Phoenicia care deține peste 2300 de camere în 20 de hoteluri din România. Cele mai mari proiecte sunt pe litoralul Mării Negre : Phoenicia Holiday Restor, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal si Phoenicia Boutique, la parterul caruia se afla Casino Athena.

In Bucuresti, in portofoliul Phoenicia se regasesc hotelul Lido By Phoenicia, hotelul Phoenicia Grand, Phoenicia Express, Phoenicia Comfort, dar și un complex de apartamente în regim hotelier, tot în zona de nord a orașului.