Un nou scandal! Gheorghe Turda, replică acidă, după acuzațiile primite din partea Stelianei Sima

Un nou scandal a izbucnit în muzica populară, după ce Steliana Sima a adus câteva acuzații grave la adresa lui Gheorghe Turda. Totul a început într-o emisiune tv, iar scandalul s-a extins rapid.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Steliana Sima a fost supusă provocării „Spui tot sau îți ia gura foc!” și a făcut câteva declarații șocante la dresa lui Gheorghe Turda. Cântăreața a fost provocată să spună trei defecte ale artistului, iar răspunsul ei a venit imediat. „Parșiv, mincinos și intrigant”, așa l-a descris Steliana Stima.

În urma acestei caracterizări succinte, Gheorghe Turda i-a dat replica și a ieșit și el la atac. (CITEȘTE ȘI: E SCANDAL CÂT CASA! FOSTA IUBITĂ ÎL FACE PRAF PE GHEORGHE TURDA: ”NU EȘTI SUFICIENT DE BĂRBAT, NU POȚI AVEA O FEMEIE…”)

„Nu are cu nimic dreptate în ceea ce a declarat, și să nu mă pună să dau declarații despre ea și activitatea ei artistica. Nu intru în polemica cu ea, în loc să-mi mulțumească pentru că eu am pus-o la comanda Ansamblului Ciocârlia. N-am ce să comentez de bazaconiile pe care le-a declarat, minciuni! Eu i-am dat primul ei premiu, la Floarea de colț, nu știa nimeni de ea. M-am certat cu restul să-i dau ei marele premiu. Eu am pus-o la comanda în Ansamblul Ciocârlia pentru că eram seful ei direct”, a declarat Gheorghe Turda, pentru starpopular.ro.

Gheorghe Turda, replică acidă

Mai mult, Gheorghe Turda a insinuat că artista ar fi avut parte de anumite favoruri datorită cărora a avansat în carieră. Artistul s-a arătat extrem de deranjat de declarațiile cântăreței și a spus că nu va coborâ la nivelul acestei, deși ar avea multe de spus despre ea. (VEZI ȘI: SE REAPRINDE DISPUTA DINTRE GHEORGHE TURDA ȘI NICOLETA VOICU: “SĂRACA, E SUFERINDĂ CU CAPUL”)

„Nu comentez cultura ei, relațiile ei și ce persoane au ajutat-o să ajungă în funcții de comandă, la Ciocârlia. Nu mă cobor la nivelul ei de percepere, inteligență și, mă rog, altele… Pe cine nu lați să moară, nu te lasă să trăiești. Tot ce am făcut eu în Ansamblul Ciocârlia, a distrus ea și cu altcineva!”, a mai spus Gheorghe Turda, potrivit sursei citate.