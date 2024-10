Un nou scandal a izbucnit în interiorul galelor RXF. Cel vizat este chiar Sebastian Vieru, organizatorul RXF. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, afaceristul a dezvăluit o întâmplare uluitoare, care a avut loc chiar în fața Sălii Polivalente. Mașina lui Sebastian Vieru a fost vandalizată de un bărbat pe nume Stelian Gușă, care a aruncat și o serie de amenințări nefondate la adresa sa. Când ai succes, ai și dușmani! Iar „Regele” celebrelor gale a simțit asta pe propria-i piele! În urma acestui incident, afaceristul a depus o plângere la poliție și vrea să meargă și mai departe, pentru a-și face dreptate. Avem detaliile întregii povești și vă vom detalia, fir cu fir, de la ce a început totul și care este adevărul din spatele neplăcerii suferite de organizatorul RXF.

„Regele RXF” se confruntă cu o situație delicată. Bine, delicată e puțin spus! Deoarece nimeni nu ar fi încântat să se trezească cu mașina zgâriată și avariată pe alocuri. Celebra mașina inscripționată cu siglele galei de care răspunde afaceristul a fost ținta unui bărbat dornic de răzbunare. Motivul? Din spusele lui Sebastian Vieru, un tânăr, care e pus pe harță și face tot posibilul să provoace daune. Dar nu „de la el putere”, ci asmuțit, cu bani, de răuvoitori.

CITEȘTE ȘI: ”Regele RXF” îl face praf pe concurentul de la Survivor All Stars! L-a acuzat de blaturi!

Inițial, Stelian Gușă ar fi mers în urmă cu câteva luni la una dintre galele RXF, iar acolo a început un scandal monstru, fără un motiv aparent. Vieru a fost nevoit să apeleze la echipa de pază, pentru a-l da afară pe scandalagiu, însă acesta din urmă nici că s-a lăsat păgubaș. La ultimul eveniment organizat de omul de afaceri originar din Brașov, Gușă și-a făcut din nou apariția și i-a vandalizat fără milă mașina.

Sebastian Vieru recunoaște: „Este plătit de cineva care îmi vrea răul”

Acum, Sebastian Vieru face tot posibilul să scape de situația neplăcută în care se află. Astfel încât a depus deja o plângere la poliție împotriva lui Stelian Gușă și ar vrea să îl ducă chiar în sala de judecată. Însă adevăratul motiv pentru care omul de afaceri se confruntă cu toate aceste situații este chiar succesul pe care îl are. Iar cei care râvnesc la reușitele sale i-au pus gând rău, prin intermediul „aghiotanților”.

„Mi-a vandalizat mașina, am făcut și o plângere. Și-a pus picioarele pe ea, eu am găsit după mai multe zgârieturi pe ea. Urmează de acum să ia poliția camerele de la Sala Polivalentă pentru a vedea exact ce și cum. Acest domn are probleme psihice, a fost internat pentru probleme. El este schizofrenic. A mai fost la o gală anterioară la noi, a început să facă scandal, am fost nevoiți să îl scoatem afară cu paza.

NU RATA: S-au încins, grav, spiritele, după ce ”Perversu” a ”măcelărit” două femei! Daniel Ghiță primește replica de la șeful RXF! Vieru: ”Noi suntem un show!”

A început să țipe la noi că nu știu ce i-am făcut, minciuni. Acum a venit din nou la noi la eveniment, dar bineînțeles că nu l-am lăsat să intre, pentru că știam că ar fi făcut din nou scandal. El acum caută cu orice preț să fie băgat în seamă. Pe lângă asta, el este plătit să facă toate aceste lucruri. Este plătit de o persoană care îmi vrea mie răul. Și sunt mai mulți care îmi vor răul, pentru că atunci când ai succes, sunt mulți care vor să îți pună bețe în roate”, a declarat Sebastian Vieru pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.