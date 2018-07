Un nou scandal la Spitalul de Urgență din Craiova. Doi pacienți nu au putut fi operați pentru că nu existau sonde urinare

A fost din nou scandal la secția de urologie a Spitalului Județean de Urgență din Craiova. Medicul de gardă a reclamat că are două cazuri grave pe care nu le poate opera pentru că îi lipsesc sondele urinare. (Console si accesorii gaming) A fost nevoie de intervenția managerului spitalului. Acesta a cerut sonde de la șeful secției, care a venit de acasă cu ele. La aceeași secție e în derulare o anchetă a Ministerului Sănătății după ce un pacient a așteptat șapte ore într-o sală de operații în care nu era personal. (DETALII AICI)

Scandalul a pornit când medicul urolog de gardă a decis că doi pacienți, o femeie cu o tumoră și un pacient care avea probleme grave la vezica urinară au necesitat intervenție chirugicală. Numai că medicul de gardă a descoperit că nu are sonde urinare și nu poate să intre în sala de operație cu cei doi.

„- Nu am sondă Cook, nu am pensă crocodil, nu am sondă balistică să fragmentăm calculii pentru că aici e anurie, nu mai produce urină de 48 de ore.

– De ce nu aveţi?

– O parte din instrumentar există în secţia de urologie, dar la tura a doua şi a treia este închisă”, spune medicul urolog Mugur Riza. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Unul dintre pacienţi a aşteptat mai bine de trei ore să intre în sala de operaţie. Problema a fost rezolvată abia când şeful secţiei de urologie a venit de acasă cu sondele urinare.

„- Mă simt rău.

– De ce nu aţi fost operat?

– Urmează.

– De cât timp staţi aici?

– De două ore şi ceva. Soţia a plecat să cumpere ceea ce nu este în spital. Acum a plecat să le ducă înapoi. Că nu e ceea ce trebuie… nişte sonde”, explică bolnavul, Gheorghe Neagu.

„Am auzit că nu sunt instrumente, că nu sunt …că nu e nimic. Cheia e la o asistentă care a ieşit din tură şi… Sunt chiar… nu mă aşteptam. Eu vin pentru prima dară în spitalul ăsta şi deşi suntem amândoi asiguraţi şi prima dată când avem nevoie nu se face nimic”, spune, la rândul ei, soția pacientului, Ioana Neagu.

„Trebuie să-i operăm pe toţi de urgenţă?”

Conducerea spitalului este de părere că pacienţii puteau să mai aştepte o zi, pentru că nu se impunea intervenţia chirurgicală imediată. Cel puţin în cazul bărbatului.

„ – Este un caz serios, dar care putea fi temporizat la fel de bine până mâine dimineaţă fără nicio problemă.

– Pacientul avea dureri…

– Da, o mulţime, dacă intraţi în această UPU (Unitate Primiri Urgențe, n.r.), vedeți o mulţime că au dureri. Asta însemnă că trebuie să-i operăm pe toţi de urgenţă?”, spune Alin Demetrian, managerul Spitalului de Urgenţă Craiova.

Bărbat operat după șapte ore de așteptare în sala de operații

Nu este pentru prima oară când medicul Mugur Riza este implicat într-un scandal. A mai lovit doi medici, iar ultimul conflict a fost la începutul lunii iunie. Atunci, un bărbat de 40 de ani din Dolj care avea dureri mari a aşteptat şapte ore duminică seară pe masa de operaţie la Spitalul de Urgenţă Craiova până să înceapă intervenţia chirurgicală. (VEZI ȘI: IMAGINI REVOLTĂTOARE. ȘOARECE FILMAT LÂNGĂ UN COPIL, ÎNTR-UN SALON AL SPITALULUI NR. 3 DIN CRAIOVA)

Medicul de gardă s-a încăpăţânat să îl opereze în altă sală decât în cea care lucrează de obicei, iar chinul pacientului s-a încheiat doar când directorul a chemat un doctor de acasă. Şocată de ce a trăit, victima a depus plângere oficială.