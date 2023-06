Un nume mare se aliază cu Simona Halep în lupta din cazul de dopaj. „Ne dorim să o vedem jucând”

Au trecut mai bine de opt luni de când Simona Halep a fost suspendată, după ce i-a fost depistată o substanță interzisă de WADA, în probele care i-au fost prelevate. Un alt nume mare se aliază cu tenismena în vârstă de 31 de ani. Este vorba despre Agnieszka Radwanska (34 de ani), una dintre sportivele aflate în topul jucătoarelor care au încasat venituri mari din tenis. Iată mai jos, în articol, ce mesaj a transmis referitor la cazul de dopaj în care este implicată românca.

De mai bine de opt luni de zile, Simona Halep este ținută în șah de ITIA. În luna octombrie a anului 2022, tenismena în vârstă de 31 de ani a fost suspendată, după ce i-a fost depistat Roxadustat în probele care i-au fost prelevate. La câteva luni distanță, sportiva avea să primească o nouă veste nefavorabilă: i-au fost găsite nereguli la pașaportul biologic.

În toată această perioadă, Simona a primit susținere din partea multor personalități din aria sportivă. Dintre acestea face parte și Agnieszka Radwanska (34 de ani), una dintre sportivele aflate în topul jucătoarelor care au încasat venituri mari din tenis. În această perioadă, are loc al doilea turneu de Grand Slam, Roland Garros, în Franța (22 mai – 11 iunie). Turneu preferat de Simona Halep, dar la care, din păcate, nu poate participa.

Un alt nume important din tenis este alături de Simona Halep

Agnieszka Radwanska este alături de româncă și transmite faptul că Simona ar trebui să aibă parte de o judecare corectă. În plus, susține că procesul ține, deja, de mult timp. A făcut mărturisiri în exclusivitate pentru ProSport.

„Nu știu exact situația, i-am citit poziția oficială. Să aștepți audierile atâtea luni, nu cred că este corect. Cred că totul ar fi trebuit să meargă mai repede pentru că este prea mult. (…) Este dificil pentru sport, pentru Simona, pentru tenis… ne dorim toți să o vedem jucând. Sper să se rezolve situația mai repede, în câteva săptămâni, și să știm o decizie cât mai rapid posibil”, a transmis Agnieszka, pentru Prosport.ro.

Halep: „Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

De altfel, Simona Halep a transmis în luna mai un mesaj referitor la situația în care se află.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

