Un pasager al avionului Blue Air care s-a depresurizat a făcut dezvăluiri despre momentele de panică prin care a trecut: ”Se simțea un aer închis, ușor încins”

Un avion Boeing 737 al companiei Blue Air, care zbura duminică pe ruta Praga – București, s-a depresurizat înainte de aterizare. Măștile de oxigen au fost activate, iar pasagerii au trecut prin momente de panică.

Incidentul aviatic s-a produs cu aproximativ 30 de minute înainte ca aeronava să aterizeze la București. În câteva minute, piloții au coborât avionul de la altitudinea de peste 10.000 de metri la 2.000 de metri. Din datele înregistrate de Flightradar24, se pare că depresurizarea s-a înregistrat în timp ce avionul traversa Carpaţii, la nord de Râmnicu Vâlcea.

103 pasageri au călătorit cu aeronava de tip Boeing 737-500. Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit. Avionul a aterizat la ora locală 18:25 la Bucureşti OTP în siguranţă. Cristian Anghel s-a numărat printre pasagerii care se aflau în avion și a făcut dezvăluiri despre ceea ce s-a întâmplat. Panica s-a răspândit rapid și se simțea un miros de încins.

”Am primit anunțul că urmează să coborâm și să ne pregătim, să ne punem centurile. La câteva secunde după ce am pus centurile, am auzit un ușor sunet în spatele avionului. După ce am auzit acel sunet, am simțit miros de încins, s-a schimbat brusc presiunea, altitudinea, pentru că tuturor ni s-au înfundat urechile și ne uitam unii la alții, nu înțelegeam ce se întâmplă. În câteva secunde, au căzut maștile. Ne-am pus măștile, am încercat să respirăm, aerul nu era tocmai plăcut, se simțea un aer închis, ușor încins, cu miros de ceva ars.

După câteva minute, am primit mesaj din partea echipajului să ne păstrăm calmul, că este o problemă, dar una minoră. Ulterior, coborând, am simțit din nou niște fluctuații puternice de presiune, asta a fost cel mai deranjant la tot ce s-a întâmplat, a fost o schimbare foarte bruscă de presiune care ne-a făcut să simțim acea durere în timpane. Șocul a fost cel mai mare în momentul în care au căzut măștile. Am multe ore de zbor și nu am trăit astfel de momente. Am încercat să ne păstrăm un pic de simț al umorului ca să nu intrăm într-o stare de agitație cu toții”, a dezvăluit Cristian Anghel pentru Digi 24.

Sorin Stoicescu, un expert în aviație, a explicat de unde ar fi putut să provină mirosul puternic: ”Mirosul s-ar putea să fie de la măști și totodata s-ar putea ca durerile de urechi, de timpane, să vina de la coborârea oarecum rapidă către o înălțime de siguranță. Motivele obișnuite sunt cedarea unei părți a fuselajului sau un geam care poate să fie fisurat sau să fie pierdut cu totul, dar acestea sunt cazuri în care evoluția efectelor este destul de tragică. Se pare că ori a fost o ușoara depresurizare, ori a fost un defect de semnalizare, un semnal care nu a corespuns cu realitatea”, a spus expertul.

De asemenea, reprezentanții companiei au venit ulterior și cu explicații după incidentul aviatic: ”A fost un incident operațional care apare extrem de rar, dar care poate apărea oricând. Comandanții au acționat rapid, respectând procedura și au făcut tot ceea ce este necesar ca pasagerii să ajungă în siguranță la sol. (…) Expertiza tehnică este în desfășurare și așteptăm zilele următoare rezultatele acesteia. Aeronava nu a mai operat un alt zbor după aterizarea în siguranță la Otopeni”, au spus reprezentanții.