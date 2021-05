Un patron grec riscă să mai piardă un apartament din Iași, fiind vânat de executorii judecătorești. Fosta lui soție: “Se întâmplă escrocherii”

După ce a pierdut un apartament în Iași, Georgios Psaromilingos riscă să rămână și fără cel situat în centrul orașului din cauza datoriilor acumulate în ultimii ani la bănci. Fiind vânat de executorii judecătorești, patronul grec s-a confruntat și cu o altă situație delicată: a provocat o inundație și trebuie să achite o sumă importantă, după ce păgubiții l-au dat în judecată. Fosta soție a afaceristului nu știa că locuința compusă din două camere și dependințe va fi scoasă la vânzare, iar când a aflat, a lansat acuzații dure.

Un patron grec riscă să mai piardă un apartament din Iași

În vârstă de 62 de ani, bărbatul care este implicat în activități de taximetrie în municipiul Iași a aflat că prețul de pornire al licitației pentru imobil este de 400.000 de lei (aproape 80.000 de euro), relatează bzi.ro.

“Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la data, locul și ora stabilite pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate și până la această dată să prezinte oferta de cumpărare”, se arată în anunțul excutorului judecătoresc Bogdan Tufeanu, conform sursei citate.

Fosta soție a afaceristului grec susține că a fost o manevră a executorului, care, în trecut, i-a mai luat un apartament din oraș. În vârstă de 37 de ani, Carmen Mirela Psaromilingos a mărturisit într-un interviu că nu știa despre vânzarea imobilului situat în centrul Iașului.

“Nu știam, cum să fie scos la vânzare? Noi am câștigat un proces. A fost un credit la bancă de 100.000 de euro, dar s-a plătit din el. La un moment am pierdut un apartament din zona Silvestru. Executorul a scos la licitație și l-a vândut unui anumit Suduc pe un preț de nimic de 20.000 de euro. Era foarte apropiat cu executorul. În ziua licitației am venit mai devreme, executorul nu mă cunoștea personal și i-am auzit cum vorbeau, erau foarte apropiați.

Avocatul mi-a sugerat să angajez un detectiv ca să arăt relația dintre cei doi. Atunci nu aveam posibilități. Acolo se întâmplă escrocherii. Cert este că am câștigat, nu știu de ce au scos la vânzare. Acum, nu stă nimeni în apartament. Am divorțat în 2011, dar încă nu s-a făcut partajul. În continuare apar ca proprietar. Când am recuperat apartamentul, Suduc a scos tot din apartament și a mai cerut și bani, pentru că ar fi făcut îmbunătățiri”, a declarat Carmen Mirela Psaromilingos pentru bzi.ro.

Mai mult, Georgios Psaromilingos trebuie să achite 2.000 de euro, despăgubiri, după ce a inundat un spațiu comercial de la parterul unui bloc din zona Cetățuia.

“La data de 16.07.2014, din cauza unei defecțiuni la instalația de apă din apartamentul proprietatea pârâților (n.r.: Georgios și Carmen Psaromilingos), situat la etajul I, s-a produs o inundație în urma căreia apa rezultată s-a infiltrat în spațiul comercial situat dedesubt, spațiu în care era organizată activitatea de vânzare de haine second-hand a reclamantei.

În contextul în care pârâții nu se aflau în localitate în ziua evenimentului, avariile s-au produs la planșeul, pereții și pardoseala spațiului comercial și, de asemenea, o cantitate de peste 470 kg de haine second-hand a fost deteriorată, în urma pătrunderii apei în cutiile în care fuseseră depozitată marfa”, se arată în soluția instanței, potrivit sursei citate.

Cei doi foști soți, Georgios Psaromilingos și Carmen Mirela Psaromilingos, au o fetiță minoră.

Sursa foto simbol: freepik.com