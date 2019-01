Un pensionar a dat lovitura! A devenit milionar după ce a descoperit un calcul prin care să câștige la LOTO

Este vorba doar despre un calcul simplu, numai că rezultatele financiare au fost extraordinare. Un cuplu de pensionari din Michigan a dus o viață absolut normală până în momentul în care bărbatul a dsescoperit un calcul care l-a ajutat să câștige la loterie.

Conform metro.co.uk., Jerry și Marge Selbee erau proprietarii unui magazin alimentar în orășelul din Statele Unite. După ce au ieșit la pensie, cei doi s-au îmbogățit după ce au descoperit un calcul simplu prin care și-au mărit considerabil șansele de a câștiga la loterie. Noul sistem de loterie prevedea că – dacă nu este anunțat niciun căștigător – suma de 5 milioane de dolari (jackpotul), va fi împărțită între jucătorii care au ghicit 3, 4 sau 5 numere.

Retired couple make $26million in six years by using ‘basic arithmetic’ to ‘crack the code’ of state lotteries https://t.co/z4ftfAPZuY pic.twitter.com/eWtSyMR6ev

Jerry, care a absolvit facultatea de Matematică, a cumpărat mii de bilete, știind că va reuși să ghicească mai multe numere, pe mai multe bilete.

„Este matematică de bază. E remarcabil că nimeni nu s-a prins de acest truc. Mie mi-a luat doar trei minute”, a declarat bărbatul.

Conform acestui calcul, cei doi pensionari au câștigat, constant, timp de 7 ani.

Jon Wertheim: It did not take you weeks to suss this out? (n.r. Nu ți-a luat săptămâni întregi să descoperi calculul?)

Jerry Selbee: No, no, not at all. Three minutes. (n.r. Nu, nu. Mi-a luat trei minute.)

Jon Wertheim: Three minutes and you found the loophole in the state lottery? (n.r. Trei minute pentru a găsi portița spre câștig?)

Jerry Selbee: Three minutes. I found a special feature. (n.r. Trei minute. Am găsit formula specială) #60minutes pic.twitter.com/YNHPndIh8S

— Brandon Brown (@ImBrandonBrown) 28 ianuarie 2019