Un pensionar din Giurgiu a câștigat 2,38 de milioane de euro la Joker. Ce mesaj le-a transmis jucătorilor la LOTO

Astăzi, 24 septembrie, este cea mai norocoasă zi din viața unui pensionar. Bărbatul s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro), obținut în urma extragerii la Joker din data de 15.09.2024. Iată ce a declarat fericitul câștigător!

Este a doua oară în acest an când cineva obține un câștig de categoria I la Joker. Biletul câștigător a fost jucat la agenția 23007 din Giurgiu și a fost completat cu două variante simple la Joker.

Marele câștigător este pensionar și a declarat pentru PRO TV că a participat timp de aproape cinci decenii la toate jocurile Loto, iar jocul lui favorit a fost Joker. Mai mult, el a spus că numerele câștigătoare nu au semnificație personală, că nu joacă niciodată cu aceleași numere, dar și că va juca în continuare.

Bărbatul a aflat că este marele câștigător în aceeași zi în care au avut loc și extragerile, după ce a verificat biletul.

Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!” – este mesajul transmis de câștigător, conform Protv.